Bir zamanlar Tesla'nın rakibiydi dev şirket çöküşün eşiğinde: Ayda sadece 2 araç satıldı!

Elektrikli araç devriminin heyecanıyla yola çıkan, bir zamanlar Tesla'nın en büyük rakibi olarak gösterilen Faraday Future, bugünlerde tıp literatürüne geçecek cinsten bir mali tabloyla karşımızda.

Yalnızca üç ayda on milyonlarca dolar buharlaşırken fabrikadan çıkan araç sayısının bir elin parmaklarını bile geçmediği bu trajikomik senaryo, 'yatırımcı parası nasıl yakılır?' sorusuna adeta ders niteliğinde bir yanıt veriyor. İşte her bir satışın şirkete milyonlarca dolarlık birer 'hediyeye' dönüştüğü, elektrikli araç tarihinin en pahalı ve en yalnız teslimat hikayesi...

GELECEĞİ OLMAYAN "GELECEK": FARADAY FUTURE

Elektrikli araçlar çağı, yeni pazar segmentinden yararlanmaya ve kendilerini bu alanda kabul ettirmeye çalışan girişim şirketlerinin patlamasına da yol açtı. Ancak bunların çoğu oldukça kötü durumda, bazıları ise çoktan iflas etti. Fisker'in çarpıcı iflasını hatırlayalım. Los Angeles merkezli Amerikan şirketi Faraday Future'ın da büyük planları var, ancak şimdilik sadece büyük mali kayıplar ve neredeyse sıfıra yakın satışlarla övünebilir.

Bu yılın ilk çeyreğinde şirket toplam iki araç teslim etti. Bu da ayda 0,66 araç anlamına geliyor ve bu rakam, en düşük satış rekoruyla açıkça yarışıyor. Ancak, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan kendi başarılarıyla övünen girişimlerden sıkça duyduğumuz gibi, Faraday Future da New York'a yaptığı tek bir araç teslimatı sayesinde müşteri tabanını genişlettiğini ve ABD Doğu Kıyısı pazarına resmi olarak girdiğini iddia ediyor.

Bu, üreticinin mali tablosu gibi, komik geliyor. Neredeyse hiç satış yapmayan şirket, teslimat ve araç kiralama işlemlerinden sadece 300.000 dolar (yaklaşık 267.000 €) gelir elde etmiş. Basın bülteninde belirtilmeyen net zarar , mali sunumlarında gizlenmiş ve 48,2 milyon doların (yaklaşık 42,8 milyon €) üzerinde bir rakama ulaşmış. Yani aslında satılan her araç başına yaklaşık 24 milyon dolar zarar etmişler!

Ancak Faraday Future umudunu kaybetmiyor ve JC Auto'dan 1.000 adet FX Super One için ön sipariş de dahil olmak üzere bazı iyi haberler duyurdu. Bununla birlikte, ileriye dönük açıklamada, gerçek sipariş sayısının sadece iki araç olabileceği belirtiliyor! Benzer şekilde, daha önce duyurulan Sky Horse Auto'dan 300 adet minivan için ön siparişin de sadece bir araca düşebileceği ifade ediliyor.

Özetle, bu şirketin trajikomik öyküsü, yeni kurulan otomobil üreticilerine yatırım yapmanın ve bu alanda iş kurmanın ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Daha fazla yatırımcı olmadan, bu şirketin geleceği son derece karanlık ve otomotiv sektöründeki diğer yüksek profilli girişimlerin de benzer bir durumda olduğu kesin .