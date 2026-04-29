Tesla için yeni skandal!

Amerikan şirketi, ABD'nin Teksas eyaletindeki lityum rafinerisinin sıvı atıklarında zehirli metaller bulunmasının ardından çevre kirliliği davasına karıştı.

Tesla, sıfır karbon emisyonlu otomobiller üretiyor ancak şirketin Teksas'taki Robstown'da bulunan lityum rafinerisi, atık sularında potansiyel olarak tehlikeli maddelerin tespit edilmesinin ardından giderek büyüyen bir çevre tartışmasının merkezinde yer alıyor.

Bağımsız laboratuvar testleri sırasında, Tesla'nın Robstown, Teksas'taki yaklaşık 1 milyar dolarlık lityum rafinerisinden deşarj edilen atık su örneğinde, bilinen bir kanserojen olan altı değerlikli krom izlerine rastlandı.

Bu bulgulara dayanarak, Tesla rafinerisinden günlük yaklaşık 875.000 litre atık suyu alan kanalı yöneten Nueces İlçesi 2 Numaralı Drenaj Bölgesi, atık deşarjının derhal durdurulmasını talep etti.

Akredite bir laboratuvar tarafından yapılan analizler, suyun referans limitinin biraz üzerinde seviyelerde altı değerlikli krom ve daha düşük konsantrasyonlarda arsenik içerdiğini göstermektedir. Bazı değerler içme suyu için izin verilen limitlerin altında olsa da, özellikle deşarj izninde yer almadıkları için varlıkları endişe vericidir.

Aynı zamanda, yüksek seviyelerde sodyum ve klorür tespit edildi ; bu da suyu normalden önemli ölçüde daha tuzlu (20 kata kadar daha fazla) hale getirdi. Ayrıca fosfor , amonyak ve stronsiyum gibi su ekosistemini etkileyebilecek diğer bileşikler de bulundu.

Atıklar Petronila Deresi'ne ve nihayetinde balıkçılığıyla bilinen ve halihazırda çevresel bozulma belirtileri gösteren Baffin Körfezi'ne ulaşıyor. Bu olay, düzenleyici çerçevedeki potansiyel boşlukları ortaya çıkardı.

Teksas Çevre Kalitesi Komisyonu, Tesla'ya 2025 yılında deşarj izni verdi ve 2026 yılında yaptığı denetim sonucunda şirketin düzenlemelere uygun hareket ettiğine karar verdi .

Sonuçların açıklanmasının ardından Tesla , rafinerinin sıvı atıklarını düzenli olarak izlediğini ve raporun bulgularını incelediğini belirterek yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti .

Atık anlaşmazlığı, bölge için kritik bir zamanda ortaya çıkıyor. Rafinerinin sadece 26 kilometre doğusunda bulunan Corpus Christi şehri , Corpus Christi Gölü'nün kapasitesinin yaklaşık %9'unda olması nedeniyle ciddi bir su kıtlığıyla karşı karşıya.

Belediye yetkilileri , durumun düzelmemesi halinde Eylül 2026'ya kadar acil su kısıtlamaları uygulamayı düşünüyor ; sanayi tesisleri ise şu anda şehrin su ihtiyacının %60'ına kadarını karşılıyor.

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Ekonomi
Bir zamanlar Tesla'nın rakibiydi dev şirket çöküşün eşiğinde: Ayda sadece 2 araç satıldı!
Bir zamanlar Tesla'nın rakibiydi dev şirket çöküşün eşiğinde: Ayda sadece 2 araç satıldı!
Gerçek olamayacak kadar görkemli! Sekiz tekerlekli Mercedes "şaka" gibi!
Gerçek olamayacak kadar görkemli! Sekiz tekerlekli Mercedes "şaka" gibi!