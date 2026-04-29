Altın, Hürmüz'ü bıraktı ABD'den gelecek karara kilitlendi

Küresel piyasalarda altın, ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklandı. Ortadoğu’daki gerilimle uzun süredir tırmanışını durduran ve geriye çekilen altının karar sonrası rotası merak ediliyor.

Dünya piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararına ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği kritik mesajlara kilitlendi.

Altın fiyatları, bu büyük beklenti öncesinde sarsıntılı bir seyir izliyor. Haftanın ortasında ons altın (31,1 gram saf altın) 4 bin 597 dolar seviyesine kadar gerileyerek sınırlı bir hareket alanı bulurken, ABD vadeli altın kontratları 4 bin 610 dolar dolaylarında denge bulmaya çalışıyor.

YÜKSEK FAİZ VE ENFLASYON KISKACI

Ekonomi çevreleri, Fed’in politika faizlerini mevcut seviyede sabit tutacağına kesin gözüyle bakıyor. Ancak halkın belini büken yüksek petrol fiyatları, küresel enflasyon riskini diri tutuyor. Bu durum, "faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı" beklentisini kuvvetlendiriyor. Altın, normal şartlarda paranın değer kaybına (enflasyon) karşı bir kalkan olarak görülse de, faizlerin yüksek seyretmesi, herhangi bir faiz getirisi sunmayan altının cazibesini zayıflatıyor.

SAVAŞIN GÖLGESİ PETROLÜ, PETROL DE ALTINI VURUYOR

Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimler, altın piyasasının en büyük bilinmezi olmayı sürdürüyor. ABD ile İran arasındaki gerilimde barış ihtimalinin zayıflaması ve müzakerelerin düğümlenmesi, piyasalarda huzuru bozuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın son teklifini reddetmesi ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasının devam etmesi, Brent tipi ham petrolün varil fiyatını 110 doların üzerinde tutuyor. Akaryakıt fiyatlarını tetikleyen bu durum, dolaylı yoldan altın fiyatları üzerinde de baskı oluşturuyor.

DÜNYA BANKALARI DA TAKİPTE

Piyasalar sadece Fed’in hamlelerini değil; Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Kanada Merkez Bankası (BoC) gibi dev kurumların kararlarını da mercek altına aldı. Küresel para politikalarındaki bu belirsizlik, altının kısa vadeli rotasını belirleyecek.

KISA VADEDE SARSINTI, UZUN VADEDE UMUT

Piyasa uzmanları, kısa vadede altın fiyatlarının kırılgan ve dalgalı yapısının süreceği konusunda hemfikir. Buna rağmen, küresel ekonomik riskler ve ticaret belirsizlikleri nedeniyle orta ve uzun vadede altının yeniden rekor seviyeleri zorlayabileceği öngörülüyor. Ancak bugün itibarıyla milyonlarca tüketici ve altın sahibi için "bekle-gör" dönemi sancılı geçmeye devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

