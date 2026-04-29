Emlak alım satımında tüm kurallar değişti! Elden ödeme dönemi bitti

Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sistemi dönemi başlıyor. 1 Temmuz 2026’dan itibaren emlak alım satımında kredi dışında kalan tutarlar da bankalar ve finansal kuruluşlar üzerinden aktarılacak. Düzenlemeyle ödemelerin kayıt altına alınması, satış sürecinin daha güvenli işlemesi ve taraflar arasındaki para transferinin izlenebilir hâle gelmesi amaçlanıyor.

Taşınmaz satışlarında ödemenin tamamı ya da bir bölümü, 1 Temmuz 2026’dan itibaren bankalar ve finansal kuruluşların ödeme sistemi üzerinden yapılacak.

Yeni sistemde satış bedeli doğrudan satıcıya aktarılmayacak. Alıcının gönderdiği para, tapu devri tamamlanana kadar güvenli hesapta bekletilecek.

Tapu müdürlüğünde devir işlemi onaylandığında ödeme otomatik olarak satıcının hesabına geçecek. Böylece hem alıcının hem de satıcının işlem sürecinde güvence altına alınması hedeflenecek.

Sisteme, anlaşmalı bankalar ve yetkili ödeme kuruluşları üzerinden girilebilecek. NTV'nin haberine göre; işlem için alınacak hizmet bedeli ise sistemin tamamen devreye girmesiyle netleşecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle taşınmaz ticaretine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme, emlak alım satımında ödemelerin daha güvenli ve kayıtlı biçimde yapılmasını amaçlıyor.

Düzenlemeye göre taşınmaz satışlarında bedelin tamamı ya da bir kısmı, bankalar ile Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kuruluşlar tarafından oluşturulan ödeme sistemi üzerinden aktarılacak.

Satış bedelinin bir bölümü krediyle karşılanıyorsa, kredi dışında kalan tutar da bu sistem üzerinden ödenecek. Böylece özellikle peşin kalan bölümün kayıtlı ve güvenli şekilde transfer edilmesi zorunlu hâle gelecek.

TOKİ İstanbul kurası tartışma yarattı! 7 haneli numaralara sahip kimse kazanamadıTOKİ İstanbul kurası tartışma yarattı! 7 haneli numaralara sahip kimse kazanamadı

HİZMET BEDELİ KESİLECEK

Sistemi kullananlardan hizmet bedeli alınacak. Bu bedel, satıcıya aktarılacak tutardan düşülecek.

Ödeme sisteminin nasıl işleyeceğine, sürecin nasıl takip edileceğine ve teknik sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin usul ve esasları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı belirleyecek.

YETKİ BELGESİNDE DEĞİŞİKLİĞİNDE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Yönetmelikle emlak işletmeleri için bildirim yükümlülükleri de güncellendi. İşletme adresi, ticaret unvanı veya faaliyet konusunda değişiklik yapılması hâlinde bu durumun belirlenen süreler içinde bildirilmesi gerekecek.

Bu değişikliklerde yetki belgesinin de yenilenmesi zorunlu olacak.

1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Yeni ödeme sisteminin kullanımı 1 Temmuz 2026’ya kadar zorunlu olmayacak. Bu tarihten sonra sistemin kullanılması mecburi hâle gelecek.

Bakanlığın, zorunluluk tarihini üç aya kadar erteleme yetkisi bulunuyor. Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Ekonomi
Kuyumculara yeni kural getirildi
Kuyumculara yeni kural getirildi
Motorlu araç ve taşınmaz ticaretinde yeni dönem! İlköğretim diploması yeterli olacak
Motorlu araç ve taşınmaz ticaretinde yeni dönem! İlköğretim diploması yeterli olacak
Körfez hareketlendi petrol uçtu: Gözler akaryakıt tabelasında
Körfez hareketlendi petrol uçtu: Gözler akaryakıt tabelasında