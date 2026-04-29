TÜİK açıkladı: Ekonomik güven hızla düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan 2026 verilerine göre, ekonomik güven endeksi Mart ayındaki 97,9 seviyesinden geriye düşerek 96,4 değerine indi.

Aylık bazda yaşanan yüzde 1,5 oranındaki bu azalış, ekonomideki negatif beklentilerin sürdüğünü ortaya koydu.

EKONOMİDE GÜVEN VE GÜVENSİZLİK

0 ile 200 aralığında değer alan endekste, 100 puan sınırı iyimserlik ile kötümserlik arasındaki çizgiyi belirliyor. Nisan ayında gerçekleşen 96,4 puanlık sonuç, ekonomiye dair kötümserliğin devam ettiğini simgeliyor.

SEKTÖREL BAZDA SERT DÜŞÜŞLER

Mevsim etkilerinden arındırılmış veriler incelendiğinde, farklı sektörlerdeki güven kaybı dikkat çekici boyutlara ulaştı:

Hizmet Sektörü: En sert düşüş bu alanda yaşandı. Hizmet sektörü güven endeksi Mart ayındaki 113,2 değerinden yüzde 3,1 oranında azalarak Nisan'da 109,7'ye geriledi.

Perakende Ticaret: Tüketicinin nabzını tutan perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 1,8 oranında azalışla 111,6 değerini aldı.

Reel Kesim (İmalat Sanayi): Üretimin kalbi olan imalat sanayi güven endeksi ise yüzde 1,4'lük kayıpla 98,6 puana inerek 100 puanlık eşiğin altına, yani kötümser bölgeye geçti.

İNŞAAT VE TÜKETİCİDE SINIRLI KIPIRDANMA

Genel endeks düşerken, sadece iki alt dalda sınırlı yükselişler görüldü. Tüketici güven endeksi yüzde 0,5 oranında küçük bir artışla 85,5 seviyesine çıktı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,6 oranında yükselerek 83,6 değerini aldı. Ancak her iki endeksin de 100 puanlık kritik sınırın çok uzağında kalması, bu sektörlerdeki temel karamsarlığın değişmediğini gösterdi.