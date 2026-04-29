Görüşmeler tamamlandı: Belediyelerin şirket kurma yetkisi Erdoğan'a devrediliyor

TBMM Genel Kurulu, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiren; Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelerini tamamladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülen yeni yasa teklifi, kira fiyatlarıyla yarışan site aidatlarına "sınır" getirme iddiasıyla sunulurken; düzenlemenin içeriği "acele kamulaştırma" ve "yerel yönetimlerin yetkilerinin kısıtlanması" gibi maddelere itirazlar yükseldi.

Komisyon’dan geçti: Belediyelerin yetkisi kısıtlanıyor! Artık Erdoğan imzalayacak

"Torba teklif" yöntemiyle hazırlanan ve 14 farklı kanunu etkileyen düzenleme, kamuoyunda "fahiş aidat düzenlemesi" olarak bilinse de mülkiyet haklarını kökten değiştirecek maddeler içeriyor.

SİTE YÖNETİMLERİNİN 'TEK BAŞINA' YETKİSİNE SON

AKP Hatay Milletvekili Adem Yeşildal’ın açıklamalarına göre, artık site yöneticileri kafalarına göre aidat ve avans belirleyemeyecek. Yeni sistemle şu kurallar gelecek:

Site aidatları için kritik hafta!

Genel Kurul Onayı Şart: Site yönetimleri, belirledikleri aidat, avans ve yönetim planlarını Kat Malikleri Genel Kurulu’na onaylatmak zorunda kalacak.

İtiraz Mekanizması: Belirlenen tutarlara itiraz edilmesi durumunda, kat malikleri kurulu asli karar verici merci olacak.

Çoğunluk Sınırı Düştü: Toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için gereken 5'te 4 çoğunluk şartı, karar almayı kolaylaştırmak adına 3'te 2’ye düşürülüyor.

AA'nın aktardığına göre Yeşildal süreci şöyle detaylandırdı:

"Düzenleme ile site yöneticilerinin aidat belirleme, avans belirleyip toplama ve yönetim planı oluşturma gibi yetkileri kat malikleri genel kuruluna onaylatma zorunluluğu getirerek suistimallerin önüne geçilmek istenmektedir. Kat malikleri kurulunun onayı olmaksızın aidat belirleme, avans belirleme ve toplama söz konusu olmayacaktır. Toplu yapılarda yönetim planlarının değiştirilmesinde 5'te 4 olan çoğunluğun da 3'te 2 olarak değiştirilmesini önermekteyiz."

Yeşildal ayrıca, gayrimenkul değerleme kuruluşlarının raporlarını elektronik ortamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne (TKGM) sunmalarının zorunlu olacağını ve sadece sosyal konut projeleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına acele kamulaştırma yetkisi verildiğini belirtti.

MUHALEFETTEN 'İRADEYE MÜDAHALE' VE 'TAPU' TEPKİSİ

Düzenlemenin görüşmeleri sırasında muhalefet temsilcileri, yerel yönetimlerin ve mülkiyet haklarının hedef alındığını savundu:

Gülcan Kış (CHP Mersin Milletvekili): Teklifin mülkiyet hakkından yerel yönetim özerkliğine kadar ciddi sonuçlar doğuracağını savunarak, "Belediyeleri zayıflatarak kentleri güçlendiremezsiniz, yereli merkezi bağlayarak hizmetleri hızlandıramazsınız" dedi.

Yavuz Aydın (İYİ Parti Trabzon Milletvekili): Belediyelerin şirket kurmasının Cumhurbaşkanı onayına bağlanmasını eleştirerek, "Belediye her adımında Ankara'dan onay bekleyecekse yerel idarenin hizmeti zayıflar. Sosyal konut gerekçesiyle yurttaşların tapulu malları acele kamulaştırılamaz" ifadelerini kullandı.

Sururi Çorabatır (CHP Antalya Milletvekili): 14 kanunu içeren torba teklifin yasama kalitesini düşürdüğünü, bazı maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ve Meclis'in sadece onaylayan bir yapıya dönüştürüldüğünü öne sürdü.

Mehmet Emin Ekmen (Yeni Yol Partisi Grup Başkanı): "Yarısı Bizden" kentsel dönüşüm projesinin hala başlamadığını ve dar gelirlilerin ev sahibi olma hayalinin gerçekleşemediğini savundu.

Sabahat Erdoğan Sarıtaş (DEM Parti Siirt Milletvekili): Teklifin afet güvenliğini öncelemediğini ve çevre denetim yetkisinin özel kuruluşlara devredilmesini kabul etmediklerini ifade etti.

SOSYAL KONUT İÇİN 'ACELE KAMULAŞTIRMA' YETKİSİ

Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, düzenlemelerin teknik değil siyasi olduğunu ve akademisyen görüşü alınmadığını vurgularken, DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan belediyelerin hareket alanının daraltılmasını "irade gaspı" olarak nitelendirdi. MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ise teklifi "güvenli yaşam alanları için reform paketi" olarak niteleyerek desteklediklerini, site aidatlarındaki keyfiliğin önüne geçileceğini belirtti.

BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından, komisyonun yerini almaması üzerine birleşim ertesi güne kapandı.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi bugün (29 Nisan) saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.