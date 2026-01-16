Komisyon’dan geçti: Belediyelerin yetkisi kısıtlanıyor! Artık Erdoğan imzalayacak

AKP tarafından “fahiş site aidatlarının önüne geçilecek” iddiasıyla hazırlanan 32 maddelik Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, komisyondan geçti.

Teklif kapsamlı değişiklikler içeriyor; bunlar arasında yangın güvenliği denetimleri, kaçak yapılaşmayla mücadele, kadastro ve tapu düzeltmeleri, Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesi, afet sonrası yeniden yapılaşma, çevre ve iklim politikaları ile Anayasa Mahkemesi iptalleri sonrası personel düzenlemeleri bulunuyor.

Fahiş aidata fren: Düzenleme komisyondan geçti

17’NCİ MADDE: SARAY’A YETKİ TRANSFERİ

Teklifin 17’nci maddesi dikkat çekici bir düzenleme içeriyor. Bu maddeyle, belediyelerin sahip olduğu bazı yetkiler Cumhurbaşkanı’na devrediliyor.

Söz konusu durum 2019 seçimlerinde büyükşehirleri kaybettikten sonra, AKP’nin belediyeler üzerindeki kontrolünü artırma amacıyla Cumhurbaşkanı’nın şirket ve kooperatiflerle ilgili yetkilerinin tek yetkili hâline getirilmesi hedeflendiği yorumlarını beraberinde getirdi.

TEKLİF GENEL KURUL’DAN DA GEÇERSE YETKİ ERDOĞAN'A DEVREDİLECEK

Buna göre, belediyeler veya bağlı kuruluşlarının bedelsiz veya dolaylı yolla şirket edinmesi, şirket kurması veya kooperatiflere ortak olması, artık Cumhurbaşkanı onayına bağlanacak.

Gerekçe kısmında ise “Dolaylı veya bedelsiz şirket edinimi konusunda madde hükmünün yeterince açık olmaması nedeniyle uygulamada aksaklıklar yaşandığı” öne sürülüyor. Metinde şu ifadeler yer alıyor:

"Bu durum, belediyelerin bedelsiz şirket edinimi veya belediye şirketinin şirket kurması uygulamasının yaygınlaşmasına ve belediyelerin uygulamalarının denetimsiz alanda kalmasına ve bilhassa belediyelerin çalışma alanında kalmayan veya mali durumu yetersiz ya da riskli olan şirketlere kamu kaynağının harcanmasına sebep olmaktadır."

Eğer teklif Genel Kurul’dan da geçerse, başta İBB olmak üzere belediyelerin bir yetkisi daha Cumhurbaşkanlığına bağlanmış olacak.