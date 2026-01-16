Fahiş aidata fren: Düzenleme komisyondan geçti

Fahiş site aidatlarından yapı denetimine, çevre mevzuatından afet sonrası hak sahipliğine kadar çok geniş bir alanı kapsayan “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif, çok sayıda kanunda köklü ve detaylı değişiklikler öngörüyor.

TAPU VE DEĞERLEME RAPORLARINDA DİJİTAL DÖNEM

Teklif ile Tapu Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşlarınca, konut finansmanı ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan değerleme raporlarının; raporu talep eden kamu kurumları, bankalar ve diğer finans kuruluşları tarafından, düzenleme tarihindeki haliyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda ve ücretsiz olarak gönderilmesi zorunlu hale geliyor.

Verilerin elektronik ortamda iletilmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurumların görüşleri alınarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

TOKİ İHALELERİNE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2027’ye kadar (bu tarih dahil), daha önce ihale ilanı yapılmış ancak son teklif verme süresi dolmamış olanlar da dahil olmak üzere sosyal konut ve konutla birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerine ilişkin ihale kararları ile TOKİ ile yükleniciler arasında imzalanan sözleşmeler damga vergisinden istisna ediliyor. Bu sürenin üç yıla kadar uzatılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

FAHİŞ AİDATLARA KARŞI YETKİ KAT MALİKLERİNDE

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklikle, site ve apartman yönetimlerinde aidat belirleme sürecine net kurallar getiriliyor. Buna göre yöneticiler; bakım, onarım, temizlik, asansör, ısıtma-soğutma, sigorta gibi giderler için avans toplamakla sorumlu olacak ancak bu avans miktarı keyfi şekilde belirlenemeyecek.

İşletme projesinin kat malikleri kurulunda onaylanması zorunlu hale getirilirken, aidat artış yetkisi açık biçimde kat malikleri kuruluna veriliyor. Mevcut işletme projesi bulunmaması halinde, yönetici en geç üç ay içinde geçici bir işletme projesi hazırlayacak ve bu proje yine genel kurulun onayına sunulacak.

Yönetim planlarının değiştirilmesi için ise toplu yapı temsilciler kurulunda, temsil edilen bağımsız bölümlerin üçte ikisinin oyu şart olacak.

KOOPERATİFLERDE TAPU DEVRİNE SINIRLAMA GETİRİLDİ

Kooperatifler Kanunu’nda yapılan değişiklikle, inşaatını etaplar halinde tamamlayan yapı kooperatifleri, tüm etaplar bitmeden ve tüm inşaatlar tamamlanmadan, ortaklarına tahsis etmiş olsalar dahi iş yeri ve konutların tapu devrini gerçekleştiremeyecek.

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI VE AĞIR YAPTIRIMLAR

Çevre Kanunu’nda, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda kapsamlı değişiklikler yapılıyor. “Çevre danışmanlık firması” ve “yetkilendirilmiş kişi” tanımları yeniden düzenleniyor.

Çevre yönetimi hizmeti almayan işletmelere 209 bin 624 lira, çevre mühendisi veya yetkilendirilmiş kişi bulundurmayanlara 139 bin 746 lira idari para cezası uygulanacak.

Çevre danışmanlık firmalarına ceza puanı sistemi getiriliyor. Dört yıl içinde 100 ceza puanına ulaşan firmaların yeterlik belgesi 180 gün askıya alınacak, 200 puana ulaşılması halinde ise belge iki yıl süreyle iptal edilecek.

YANGIN GÜVENLİĞİNDE ZORUNLU PERİYODİK KONTROL

İmar Kanunu’nda yapılan düzenleme ile, kullanıma açılmış yapılarda yangın güvenliğine yönelik periyodik kontroller zorunlu hale getiriliyor. Bu kontroller belediyelerin itfaiye teşkilatları veya yetkilendirilmiş yangın güvenlik uzmanları tarafından yapılacak ve yangın güvenlik raporu düzenlenecek.

Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en fazla altı ay süre verilecek; esaslı tadilat gerektiren durumlarda ruhsat şartı aranacak.

YAPI DENETİMİ, LABORATUVAR VE BETON ÜRETİCİLERİNE SIKI DENETİM

Yapı Denetimi Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerle; beton üreticileri, zemin ve temel etüt kuruluşları ile laboratuvarlara yönelik ağır idari yaptırımlar getiriliyor.

Teknik personelin mevzuata aykırı hareket etmesi, sahte belge düzenlenmesi veya standart dışı beton üretimi gibi durumlarda yüz binlerce lirayı bulan para cezaları ve uzun süreli meslekten men yaptırımları uygulanacak.

Laboratuvar hizmetlerinde asgari ve azami ücret uygulaması getiriliyor.

AFET BÖLGELERİNE ÖZEL DÜZENLEMELER

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredilerin haczedilmemesi, temlik edilememesi ve hiçbir şekilde borçlara konu edilmemesi hüküm altına alınıyor.

Teslim alınmayan bağımsız bölümlerin Hazineye geçmesi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından değerlendirilmesi ve satışa konu edilebilmesi düzenleniyor.

HAZİNE TAŞINMAZLARINDA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILIYOR

Hazineye ait taşınmazların satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süreleri 31 Temmuz 2026’ya kadar uzatılıyor. Süresi içinde ödeme yapılmaması halinde bedeller, TÜİK’in aylık TÜFE oranları esas alınarak güncellenecek.