Mustafa Sandal'ın da oturduğu ünlülerin sitesinde büyük vurgun! Milyonlarca lirayla kayıplara karıştı

Yayınlanma:
İstanbul'un lüks semtlerinden Ulus'ta, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış simalarının da ikamet ettiği Ulus Savoy Sitesi, yaklaşık 1 milyon dolarlık bir dolandırıcılık iddiasıyla çalkalanıyor. Site sakinlerinden yeşil alan projesi için toplanan paraları aldığı iddia edilen site müdürü Ceyhun Baş'ın ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

Ünlülerin yaşadığı 301 daireli Ulus Savoy Sitesi yönetimi, sitenin bitişiğindeki belediyeye ait bir araziyi yeşil alan olarak düzenleyerek kiralamak için bir proje başlattı. Bu projenin hayata geçirilmesi amacıyla site müdürü Ceyhun Baş, sakinlerden yaklaşık 1 milyon dolar topladı.

ceyhun-basl.jpg

MUSTAFA SANDAL DA ÖDEMESİNİ YAPTI

Bülent Cankurt'un haberine göre, aralarında Mustafa Sandal Osman-Zeynep Çarmıklı, Nuri-Dicle İpek Öztaşkın VE Cem-Okşan Mirap gibi isimlerin de bulunduğu site sakinleri, projeye destek olmak amacıyla ödemeleri gerçekleştirdi.

whatsapp-image-2026-01-15-at-09-09-02.jpeg

PARALARLA BİRLİKTE SIRRA KADEM BASTI

İddialara göre Ceyhun Baş, belediyeye ödenmesi gereken bu parayı ve site hesabında bulunan diğer birikimleri de alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden site sakinleri olayı yargıya taşıdı. Mağdurlar, savcılığa giderek site müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

whatsapp-image-2026-01-15-at-09-09-25.jpeg

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Şikayet üzerine harekete geçen adli makamlar, Ceyhun Baş hakkında yakalama kararı çıkardı. Ancak olayın üzerinden 15 gün geçmesine rağmen Baş'ın henüz bulunamadığı öğrenildi.

"ÇOK EFENDİ BİR İNSANDI"

Olayın şokunu yaşayan site sakinleri, "Çok efendi bir insandı, bunu nasıl yaptı anlamadık" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

