Site aidatları için kritik hafta!

Özellikle lüks konutlarda ve büyükşehirlerde kiralarla yarışan, kiracı ve ev sahiplerinin belini büken fahiş site aidat artışlarına karşı hazırlanan kanun teklifinde sona gelindi.

Site aidatlarına zam nasıl yapılacak?

Ocak ayından bu yana bekletilen ve Bayındırlık ve İmar Komisyonu'ndan geçen düzenleme, mayıs ayındaki genel kurul fırtınası başlamadan önce, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştırılacak.

YÖNETİCİ ARTIK 'TEK BAŞINA' ZAM YAPAMAYACAK

Düzenlemeyle Kat Mülkiyeti Kanunu’nda köklü bir değişikliğe gidiliyor. Bugüne kadar pek çok sitede yöneticiler, "işletme projesi" adı altında kendi belirledikleri rakamları aidat olarak dayatabiliyordu. Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre yeni yasayla birlikte şunlar olacak:

Onay Şartı: Yöneticinin toplayacağı avans (aidat) miktarı artık doğrudan Kat Malikleri Kurulu (daire sahipleri) tarafından onaylanmak zorunda olacak.

Keyfiyete Son: Aidat artırma yetkisi tek bir kişinin veya bir yönetim şirketinin dudakları arasından alınarak, binada yaşayanlara devrediliyor.

İŞLETME PROJESİ OLMAYAN SİTEYE 3 AY SINIRI

Eğer genel kurulda kabul edilmiş bir işletme projesi yoksa, yönetici en geç 3 ay içinde bir geçici proje hazırlamak zorunda kalacak. Ancak bu proje de kalıcı olmayacak; kat maliklerine imzalı veya taahhütlü mektupla bildirildikten sonra en geç 3 ay içinde genel kurulda onaylanması veya değiştirilmesi gerekecek. Böylece yönetimlerin "onaysız" bütçelerle uzun süre para toplaması engellenecek.

BAKANLIK DENETİMİ GELİYOR: ŞİRKETLER MERCEK ALTINDA

Sektörde mantar gibi türeyen ve hiçbir denetim mekanizmasına tabi olmayan site yönetim şirketleri için de yolun sonu göründü. Yeni yasa teklifiyle:

Sıkı Denetim: Site yönetim şirketleri doğrudan ilgili bakanlığın denetimine alınacak.

Sınır Getirilecek: Aidat artış oranlarına, enflasyon ve diğer ekonomik kriterler baz alınarak üst sınır getirilmesi hedefleniyor.

Kat Malikine Yetki: Daire sahiplerinin karar süreçlerinde daha etkin hale gelmesi sağlanarak şeffaflık artırılacak.