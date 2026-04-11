Site aidatları için kritik hafta!

Yayınlanma:
Yüksek kiralara tuz biber olan ve adeta "ikinci kira" gibi bütçeye yük olan site aidatları için nihayet somut adım atılıyor. Gelecek hafta yasalaşacak düzenlemeyle, site yöneticilerinin keyfi zam yetkisi elinden alınıyor. Artık kararı yönetici değil, kat malikleri verecek; yönetim şirketleri ise Bakanlık kıskacına girecek.

Özellikle lüks konutlarda ve büyükşehirlerde kiralarla yarışan, kiracı ve ev sahiplerinin belini büken fahiş site aidat artışlarına karşı hazırlanan kanun teklifinde sona gelindi.

Ocak ayından bu yana bekletilen ve Bayındırlık ve İmar Komisyonu'ndan geçen düzenleme, mayıs ayındaki genel kurul fırtınası başlamadan önce, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştırılacak.

YÖNETİCİ ARTIK 'TEK BAŞINA' ZAM YAPAMAYACAK

Düzenlemeyle Kat Mülkiyeti Kanunu’nda köklü bir değişikliğe gidiliyor. Bugüne kadar pek çok sitede yöneticiler, "işletme projesi" adı altında kendi belirledikleri rakamları aidat olarak dayatabiliyordu. Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre yeni yasayla birlikte şunlar olacak:

Onay Şartı: Yöneticinin toplayacağı avans (aidat) miktarı artık doğrudan Kat Malikleri Kurulu (daire sahipleri) tarafından onaylanmak zorunda olacak.

Teklif hazırlandı: Site aidatlarına düzenleme geliyor!Teklif hazırlandı: Site aidatlarına düzenleme geliyor!

Keyfiyete Son: Aidat artırma yetkisi tek bir kişinin veya bir yönetim şirketinin dudakları arasından alınarak, binada yaşayanlara devrediliyor.

İŞLETME PROJESİ OLMAYAN SİTEYE 3 AY SINIRI

Eğer genel kurulda kabul edilmiş bir işletme projesi yoksa, yönetici en geç 3 ay içinde bir geçici proje hazırlamak zorunda kalacak. Ancak bu proje de kalıcı olmayacak; kat maliklerine imzalı veya taahhütlü mektupla bildirildikten sonra en geç 3 ay içinde genel kurulda onaylanması veya değiştirilmesi gerekecek. Böylece yönetimlerin "onaysız" bütçelerle uzun süre para toplaması engellenecek.

BAKANLIK DENETİMİ GELİYOR: ŞİRKETLER MERCEK ALTINDA

Sektörde mantar gibi türeyen ve hiçbir denetim mekanizmasına tabi olmayan site yönetim şirketleri için de yolun sonu göründü. Yeni yasa teklifiyle:

Sıkı Denetim: Site yönetim şirketleri doğrudan ilgili bakanlığın denetimine alınacak.

Sınır Getirilecek: Aidat artış oranlarına, enflasyon ve diğer ekonomik kriterler baz alınarak üst sınır getirilmesi hedefleniyor.

Kat Malikine Yetki: Daire sahiplerinin karar süreçlerinde daha etkin hale gelmesi sağlanarak şeffaflık artırılacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Ekonomi
Dev banka: Fed desteği altını uçurur!
Dev banka: Fed desteği altını uçurur!
Memur ve emeklilere kritik zam için üç senaryo!
Memur ve emeklilere kritik zam için üç senaryo!
Servet bu şehirde değerlendi
Servet bu şehirde değerlendi