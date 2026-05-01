Opet FUCHS, Alman ortağa satıldı

Opet FUCHS, Alman ortağa satıldı
Yayınlanma:
Türkiye’nin madeni yağ sektöründeki en önemli güç birliği sona erdi. Koç Grubu ve Öztürk ailesinin ortaklığındaki Opet, otomotiv ve endüstriyel yağlardaki payını Alman ortağına sattı. İzmir Aliağa’daki dev tesis ve geniş satış ağı artık tamamen yabancı sermayenin eline geçti.

Otomotiv ve endüstriyel yağlar pazarında Türkiye’nin en köklü yapılarından biri olan Opet FUCHS’ta "yerli ortaklık" dönemi kapandı. Almanya merkezli madeni yağ devi FUCHS SE, stratejik bir hamleyle Opet’in elinde bulunan tüm hisseleri devraldı.

Bu satışla birlikte Aliağa’daki üretim tesisi ve Türkiye genelindeki geniş satış ağının yüzde 100’ü Alman şirketine geçti.

STRATEJİK PAZAR YABANCIYA EMANET

FUCHS SE yönetimi, Türkiye’nin sanayi altyapısı ve büyüme fırsatlarını önemli bulduklarını belirterek satın alma kararının temelinde bu stratejinin yattığını açıkladı. Özellikle madencilik, otomotiv satış sonrası ve endüstriyel yağ pazarında güçlü bir konuma sahip olan şirket, önümüzdeki dönemde bu alanlardaki büyüme potansiyelini tek başına yönetmeyi hedefliyor.

21 YILLIK ORTAKLIKTA İSİM DEĞİŞİYOR

Opet ile FUCHS arasındaki iş birliği 2005 yılında sadece endüstriyel alanda başlamış, 2011 yılında otomotiv segmentinin de eklenmesiyle tam kapsamlı bir yapıya kavuşmuştu. 2019 yılında İzmir Aliağa’da kurulan modern üretim tesisiyle kapasitesini artıran şirkette, satışın ardından büyük bir değişim yaşanacak. Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre şirketin ismi "FUCHS LUBRICANTS TÜRKİYE" olarak değiştirilecek. Yaklaşık 250 çalışanı bulunan şirketin, bu yıl 100 milyon euro ciro elde etmesi bekleniyor.

YERLİ DEVLER HİSSELERİNİ DEVRETTİ

Hisselerini satan OPET’in mülkiyeti halen yüzde 50 Öztürk ailesi ve yüzde 50 Koç Grubu ortaklığında bulunuyor.

1931 yılında Almanya'nın Mannheim şehrinde bir aile şirketi olarak kurulan FUCHS ise bugün 50’den fazla ülkede 7 bin çalışanıyla dünyanın en büyük bağımsız yağ tedarikçisi konumunda.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

