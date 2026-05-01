Gölün ortasındaki adada sadece hayvanlar yaşıyor: Çobansız, yemsiz, masrafsız

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir besici, 50 küçükbaş hayvanını Türkiye'nin en büyük tatlı su gölündeki Karaada'ya bıraktı. Kıyıdan 1 kilometre açıktaki adada kurt ve tilki yok, yem masrafı da yok: Hayvanlar çayırlarda otluyor, gölden su içiyor, ağaç gölgesinde barınıyor. Balık av yasağı nedeniyle 1,5 aydır adaya giremeyen besici Ali Açar, hayvanlarının yavruladığını dronla öğrendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir besici, 50 küçükbaş hayvanını göldeki adaya bıraktı. Kurt ve tilkinin ulaşamadığı adada hayvanlar çobansız, yemsiz ve masrafsız büyüyor.

KARAADA'DA DOĞAL YAŞAM

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir'de bulunan Karaada, kıyıdan 1 kilometre açıkta ve 100 dekarlık yüzölçümüyle küçükbaş hayvancılık için doğal bir mera alanına dönüşmüş.

Kurucuova Mahallesi sakini 56 yaşındaki besici Ali Açar, mart ayında 50 küçükbaş hayvanını teknelerle adaya taşıdı. Hayvanlar o günden bu yana yeşil çayırlarda otluyor, gölden su içiyor, meyve ağaçlarının gölgesinde barınıyor.

Açar yöntemi şöyle anlattı: "Hayvanlar adada yayılır, suyu da gölden içerler. Ağaçların dibinde barınırlar. Çobansız hayvancılık yapıyoruz. Adadan çıkma imkanı da yok. Yem takviyesi olmadan büyüyorlar. Masrafsız oluyor. Etrafı gölle çevrili olduğu için adada rahatları iyi. Kurt, tilki yok. Hiçbir zararlısı yok. Yem vermeden adada hayvanlarımız beside."

KEÇİ VE KOYUNLAR YAVRULAMIŞLAR

Balık av yasağı döneminde motorlu teknelerin göle açılması kısıtlandığından Açar, yaklaşık 1,5 aydır adaya giremiyor. AA ekibinin dronu, besiciye hayvanlarını uzaktan izleme fırsatı sundu. Görüntülerde keçi ve koyunların yavruladığı dikkat çekti.

"Dron ile adadaki hayvanları izledim. Hayvanlarda biraz artış var, keçi ve koyun yavrulamış. Balık yasağında adaya gidemiyorum, dron ile takip ettim. Hayvanları yaklaşık 1,5 aydır görmüyorum. Balık sezonunda her yıl böyle olur. 15 Haziran'a kadar böyle devam edecek."

