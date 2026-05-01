Yaban hayvanları öteki tarafa gitsin diye 227 milyon lira harcadı

İngiltere’de yabani hayvanların yoğun trafiği güvenle geçebilmesi için 3,7 milyon sterline (yaklaşık 227 milyon TL) inşa edilen köprünün önümüzdeki ay açılması planlanıyor. Yayalar ve bisikletlilerin de kullanabileceği 68 metrelik köprünün, ülkede alçak rakımlı fundalık habitatlarını destekleyen ilk proje olduğu ifade ediliyor.

İngiltere’nin Surrey bölgesinde, trafik yoğunluğuyla bilinen A3 karayolu üzerinde inşa edilen ülkenin ilk "yeşil köprüsü" Mayıs ayında hizmete giriyor. Nesli tehlike altındaki türlere güvenli bir geçiş koridoru sunacak olan Cockrow Köprüsü, yolların böldüğü doğal yaşam alanlarını yeniden birleştirmeyi hedefliyor.

BBC'nin haberine göre; Surrey'deki Cobham yakınlarına inşa edilen bu stratejik köprü, özellikle yılan, kurbağa ve porsuk gibi yaban hayvanlarının otoyol trafiğine kapılmadan güvenli bir şekilde hareket etmesini amaçlıyor.

Doğal yapıyla uyumlu olması için funda bitkileriyle kaplanan 30 metre genişliğindeki yapı, Ockham Common ile Wisley Common arasındaki iki ayrı fundalık alanı birbirine bağlıyor.

Yetkililer, karayollarının doğayı parçalayarak biyolojik çeşitliliği azalttığını, bu projenin ise ekosistemi yeniden bütünleştireceğini vurguluyor. Hayvan geçişlerinin yanı sıra köprüde yayalar, bisikletliler ve atlı biniciler için de ayrılmış özel alanlar bulunuyor.

Daha önce bölgede bulunan ancak ekolojik bağlantı sağlayamayan eski bir yaya köprüsünün yerine inşa edilen proje, 3,7 milyon sterline (yaklaşık 227 milyon TL) mal oldu. 68 metre uzunluğundaki köprü, İngiltere’de alçak rakımlı fundalık habitatlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Avrupa’da 1950’li yıllardan beri uygulanan yeşil köprü modellerinin güncel bir örneği olan Cockrow Köprüsü, sürdürülebilir altyapı yatırımları kapsamında değerlendiriliyor. Devasa bütçesiyle dikkat çeken çalışmanın, bölgedeki yaban hayatının korunması adına kalıcı bir koridor oluşturması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

