Avrupa pazarı sallanıyor! Citroën herkesi elektrikli araç sahibi yapacak

Pandemi sonrası toparlanmakta zorlanan ve araç yaş ortalaması 12 yılı aşan Avrupa pazarı için bu hamle, sadece ticari bir strateji değil, aynı zamanda bir "hareketlilik devrimi" niteliğinde. II. Dünya Savaşı sonrası ekonomiyi canlandıran "halk arabası" felsefesini günümüz teknolojisiyle harmanlayan Citroën, Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtacağı yeni konseptiyle ulaşılabilir ulaşımın yeni tanımını yapmaya hazırlanıyor. İşte otomotiv dünyasında dengeleri değiştirecek o uygun fiyatlı elektrikli modelin perde arkası...

2CV RUHU GERİ DÖNÜYOR

Citroën'in 15.000 €'nun altında fiyatlandırılacak yeni elektrikli otomobili, '1940'ların sonlarındaki 2CV ile aynı amaca hizmet edecek'.

Fransız markasının Ekim ayında Paris Otomobil Fuarı'nda konsept olarak tanıtılması beklenen yeni şehir içi elektrikli aracı, nüfusun büyük kesimlerine "satın alma gücü" kazandırma çabasının bir parçası olarak, üretimi ve satın alımı ucuz olmasıyla ikonik modelin ruhunu yansıtacak.

CEO Xavier Chardon geçen hafta, Citroën'in 15.000 €'nun altında fiyatlandırılan yeni bir A segmenti modeli için teklifler üzerinde çalıştığını ve böyle bir modelin, yeni otomobillerin ortalama fiyatındaki artış nedeniyle alıcıların tereddüt ettiği bir pazarda markanın pazar payını artırmak için kilit önem taşıyacağını doğruladı.

Chardon, "Avrupa pazarı, Covid'den sonra toparlanamayan tek pazar," dedi. "Amerika Birleşik Devletleri toparlandı, Çin toparlandı, hatta Güney Amerika bile toparlandı - ve Avrupa'da her yıl yeni araba satın alan insan sayısı hala üç milyon daha az. Bunun yüzde 60'ının, 15.000 euronun altında araba kalmamasından kaynaklandığını söyleyebilirim."

"Son beş yılda otomobillerin ortalama yaşının iki yıldan fazla artması oldukça üzücü. Avrupa'da ortalama yaş şu anda 12 yılı aşmış durumda. Bu nedenle, insanların uygun fiyatlı yeni otomobiller satın almalarını teşvik etmek gerekiyor."

Chardon, Avrupa pazarının durumunu, 2CV, Fiat 500 ve Volkswagen Beetle gibi son derece uygun fiyatlı 'halk arabalarının' II. Dünya Savaşı'nın harap ettiği otomotiv endüstrisini ve daha geniş ekonomiyi canlandırmaya yardımcı olduğu 1940'ların sonlarına benzetti.

Citroën'in günümüzdeki benzer zorlu piyasa koşullarına çözümü, Avrupa'da yürürlüğe girecek olan ve bu tür araçların üretimini üreticiler için daha karlı hale getirmeyi amaçlayan elektrikli otomobil yönetmeliğine uygun olarak geliştirilmekte olan bir mikro otomobildir .

Eski benzinli Citroën C1'in dolaylı bir halefi olarak, yeni model birkaç yıl içinde piyasaya çıktığında en ucuz elektrikli otomobillerden biri olacak.

"Amaç, II. Dünya Savaşı'ndan sonra, her ne kadar daha önce başlamış olsa da, kitlelere hareketlilik sağlamaktı. Amaç, tek bir çatı altında dört çiftçiyi taşımak ve 50 kg patatesi nakledebilmekti. Bu görevin günümüze, özellikle Avrupa'da giderek daha az çiftçi kaldığı göz önüne alındığında, aktarılabileceğinden emin değilim."

Chardon, Citroën'in yeni giriş seviyesi modelini planlarken 2CV'nin mirasının son derece önemli olduğunu, ancak retro tarzın her zaman çözüm olmadığı için yeni modelin mutlaka orijinaline benzeyecek şekilde tasarlanmayacağını belirtti.