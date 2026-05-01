Somali'ye 1,3 milyarlık yardım yapacağız! "Büyük devlet dediğin kendi sokaklarındaki açlık ve sefaletle ilgilenmez"

Yayınlanma:
Türkiye, Somali’ye 30 milyon dolarlık yeni bir hibe yapmaya hazırlanırken, İYİ Partili Turhan Çömez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara sert tepki gösterdi. Çömez, Resmi Gazete’de yayımlanan kararın yanı sıra Ankara İncek’teki değerli bir arazinin hibe edilmesi ve üzerine büyükelçilik binası inşa edilip hediye edilmesinin de gündemde olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile baş başa görüşmeler ve imzalanan anlaşmaların ardından "Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı. Somali'nin birçok alanda önemli gelişme sergilediğini görmekten memnuniyet duyuyorum." demiş Türkiye ile Somali arasındaki nakit hacminin büyüdüğünü açıklamıştı.

O açıklamadan yıllar sonra Türkiye yine Erdoğan imzasıyla kabul edilen 30 milyon dolar yani 1 milyar 355 milyon TL'lik yardımı duyurdu; Meclis'e sunulacak yeni bir anlaşmayı da gündemine aldı. Vatandaşın geçim sıkıntısı ve Türkiye'nin desteklerinden bu yana TL karşısında parasının değeri artan Somali'ye yardımları eleştiren İYİ Partili Turhan Çömez, sert ifadelerle Erdoğan ve iktidara yüklendi.

SOMALİ'YE 1,3 MİLYARLIK YARDIM YAPACAĞIZ!

İYİ Partili Turhan Çömez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Somali’ye yönelik 30 milyon dolarlık (yaklaşık 1 milyar 355 milyon TL) bağış kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

Yardım paketinin sadece nakit destekle sınırlı kalmadığını belirten Çömez, önümüzdeki hafta Meclis onayına sunulacak başka bir anlaşmanın daha detaylarını paylaştı.

Çömez’in aktardığı bilgilere göre, söz konusu yeni anlaşmanın kabul edilmesi durumunda Ankara’nın değerli bölgelerinden İncek’te 5 bin metrekarelik bir arsa Somali’ye hibe edilecek. Ayrıca bu arsa üzerine 3 bin metrekare büyüklüğünde büyükelçilik binaları inşa edilerek yine hediye olarak sunulacak.

"BÜYÜK DEVLET DEDİĞİN KENDİ SOKAKLARINDAKİ AÇLIK VE SEFALETLE İLGİLENMEZ"

Turhan Çömez, Türkiye’nin ekonomik darboğazdan geçtiği ve vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığı bir dönemde yapılan bu yardımları sert bir dille eleştirdi.

Turhan Çömez'in paylaştığı 12 Tem 2022 tarihli Somali Şilini - Türk Lirası kuru görseli

Geçmiş yıllarda Erdoğan’ın "Somali’ye yardımlarımız 1 milyar doları aştı" sözlerini hatırlatan Çömez, bu süreçte Somali parasının Türk Lirası karşısında değer kazandığını gösteren grafiklere dikkat çekti.

Güncel Somali Şilini - Türk Lirası kuru

İktidarın önceliklerini sorgulayan Çömez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük devlet dediğin kendi sokaklarındaki açlık ve sefaletle ilgilenmez, halkından topladığı vergilerle başka ülkeleri âbâd eder!"

Çömez, halktan toplanan vergilerin kendi vatandaşının temel ihtiyaçları yerine başka bir ülkenin kalkınması ve inşaat projeleri için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu savundu.

