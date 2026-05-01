İşsizlik Fonu'nda devlet desteği gitti, işverene teşvik aktı

Halkın "zor gün" birikimi olan İşsizlik Sigortası Fonu’nda (İSF) dengeler tamamen bozuldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde fona aktarılan devlet katkısı yüzde 1 seviyesinden yüzde 0,5’e indirildi.

Bu hamleyle devlet, fonun ana gelir kalemlerinden birini yarıya düşürürken, fonun faiz gelirlerinin de gelecekte aşağı çekilmesine zemin hazırladı.

İŞSİZLERE YÜZDE 17, PATRONA YÜZDE 21

2026 yılının Ocak-Mart dönemine ait veriler, paranın kimin cebine gittiğini açıkça ortaya koyuyor. Üç aylık dönemde fonun toplam geliri 162 milyar 652 milyon TL olarak kaydedildi.

Birgün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre bu devasa gelirin dağılımı şöyle gerçekleşti:

İşçinin cebine giren: İşsiz kalan milyonlar için sadece 27 milyar 646 milyon TL harcandı. Yani fon gelirinin yalnızca yüzde 17’si asıl sahibine, işsize gitti.

Patronun cebine giren: Aynı dönemde fon gelirlerinin yüzde 21’i, "teşvik ve destek" adı altında işverenlere yönlendirildi.

GİDERLERİN YARISI İŞVEREN DESTEĞİNE GİTTİ

Fonun işsizleri koruma işlevi her geçen gün zayıflarken, işverenlere sağlanan kolaylıklar tam gaz devam ediyor. 2025 yılı verilerine bakıldığında tablonun vahameti daha net anlaşılıyor:

Giderleri toplamda 256,5 milyar TL olan fonun tam 126,2 milyar lirası, yani yüzde 49’u işverenlere teşvik ve İşbaşı Eğitim Programları kapsamında dağıtıldı. Buna karşılık, aynı yıl işsizlik ödeneği için yapılan harcama 80,7 milyar lirada kaldı. İşsizlik ödeneğinin toplam gider içindeki payı yüzde 31,4’e kadar geriledi.

FONUN VARLIĞI ARTIYOR AMA HALKA YARAMIYOR

2025 yılında yüzde 75 oranında büyüyerek 628 milyar 479 milyon liraya ulaşan fonun gelir kalemleri ise şöyle kaydedildi:

İşçi ve İşveren Primi: 259 milyar 159 milyon TL

Devlet Katkısı: 83 milyar 317 milyon TL

Faiz Geliri: 151 milyar 225 milyon TL

Diğer Gelirler: 32 milyar 343 milyon TL