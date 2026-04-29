Son dakika | TÜİK'in işsizlik verilerinde derin umutsuzluk çıktı

Son dakika... TÜİK’in Mart 2026 verilerine göre dar tanımlı işsizlik yüzde 8,1’e geriledi. Ancak tanımlı işsizlik yüzde 31,5’e fırladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 2026 yılının Mart ayında 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı, bir önceki aya kıyasla 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişiye düştü.

Bu azalışla birlikte dar tanımlı işsizlik oranı 0,3 puanlık bir inişle yüzde 8,1 olarak kayıtlara geçti. Cinsiyet bazlı bakıldığında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 seviyesinde kalırken, kadınlarda bu oran yüzde 10,7 ile çift hanelerde seyretmeye devam etti.

İSTİHDAMDA KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ UÇURUM SÜRÜYOR

Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı, önceki aya göre 226 bin kişilik bir artışla 32 milyon 425 bin kişiye yükseldi. Toplam istihdam oranı yüzde 48,5 olarak ölçülürken, bu alandaki eşitsizlik dikkat çekti. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,0 gibi bir seviyeye ulaşırken, kadınlarda bu rakam yüzde 31,5’te kaldı. Öte yandan, toplam işgücü 129 bin kişilik artışla 35 milyon 298 bin kişiye, işgücüne katılım oranı ise yüzde 52,8’e çıktı.

GENÇLERİN VE KADINLARIN İŞSİZLİK ÇIKMAZI

Genç nüfustaki (15-24 yaş grubu) işsizlik oranı Mart ayında 0,5 puanlık bir düşüşle yüzde 15,3 olarak hesaplandı. Ancak bu gruptaki cinsiyet uçurumu daha da keskinleşti. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 12,8 olarak tahmin edilirken, genç kadınlarda her beş kişiden birinin (yüzde 20,4) işsiz olduğu görüldü. Ayrıca, çalışanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi de bir önceki aya göre 0,8 saat kısalmış ve 41,7 saat olarak gerçekleşmiştir.

VERİNİN GERÇEĞİ: UMUTSUZLUK

Resmi işsizlik verilerindeki düşüşe rağmen, piyasadaki zayıflığı en çıplak haliyle gösteren atıl işgücü oranı ürküten bir boyuta ulaştı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden meydana gelen atıl işgücü oranı, bir önceki aya göre 1,6 puan gibi yüksek bir artışla yüzde 31,5’e fırladı.

Ekonomik işleyişteki tıkanıklığı gösteren diğer veriler ise şöyle şekillendi:

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı: Yüzde 21,0

İşsiz ve potansiyel işgücünün birleşik oranı: Yüzde 20,4

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

