Kurumlar vergisinde indirim şartları neler? Beyannameler için son tarih açıklandı

Kurumlar vergisi mükellefleri için 2025 hesap dönemine ait beyanname verme ve ödeme süreci devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen takvime göre, sermaye şirketleri ve iş ortaklıkları gibi mükelleflerin beyannamelerini iletmeleri ve tahakkuk eden vergilerini ödemeleri gereken yasal süre 30 Nisan Perşembe günü sona erecek.

BEYANNAME VERECEK MÜKELLEF GRUPLARI VE SÜRELER

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre kurumlar vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü bulunan gruplar; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarından oluşuyor.

2025 hesap dönemi beyannamelerinin 30 Nisan Perşembe günü gün sonuna kadar elektronik ortamda GİB’e iletilmesi gerekiyor. Normal hesap dönemine tabi mükellefler ödemelerini de aynı gün içinde tamamlayacak. Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ise ödeme süreci, beyannamenin verildiği ilgili ayın son gününe kadar devam edebiliyor.

VERGİ ÖDEMELERİ HANGİ KANALLAR ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR?

Mükellefler, tahakkuk eden kurumlar vergisini dijital ve fiziksel birçok kanal aracılığıyla ödeme imkanına sahip. Kullanılabilecek resmi kanallar şu şekilde sıralanıyor:

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesi (gib.gov.tr),

Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması,

Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları veya mevduat hesapları,

Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bankalara ait kartlar,

Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı, telefon ve mobil bankacılık servisleri,

PTT şubeleri.

YÜZDE 5 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASININ ŞARTLARI

Mevzuat kapsamında, vergiye uyumlu mükellefler için hesaplanan vergi üzerinden %5 oranında indirim uygulanıyor. Ancak bu uygulamadan yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması zorunlu tutuluyor.

Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları dışındaki mükellefler bu indirimden faydalanabiliyor. Temel şartlar ise şöyle:

İndirimin hesaplanacağı beyanname dönemi ile bu dönemden önceki son iki yıla ait vergilerin yasal süresinde ödenmiş olması.

İlgili yıllarda vergilerin kesinleşmiş olması.

Beyannamelerdeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyatın bulunmaması.

BEYANNAMEYE EKLENMESİ GEREKEN ZORUNLU BELGELER

Kurumlar vergisi beyannamesi verilirken, mali tabloların ve destekleyici belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesi önem arz ediyor. Beyannamelerle birlikte sunulması gereken bilgi ve belgeler şunlar:

Bilanço ve gelir tablosu,

İşletme hesabı özeti,

Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin listeler,

Serbest bölgelerde elde edilen kazançlara dair belgeler,

Teknogirişim ve teknokent sermaye desteklerine ilişkin veriler,

Yabancı ülkelerde ödenen vergilerin belgeleri,

Temel mali tablolar,

Kurum ortakları ve yönetim kurulu üyeleri bildirimleri.

İSTİSNA VE İNDİRİM KALEMLERİ BİLDİRİLECEK

Haber detaylarına göre; mükelleflerin AR-GE, tasarım merkezi harcamaları, nakdi sermaye artışı üzerinden hesaplanan faiz indirimi ve sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi unsurlara dair belgeleri de beyannameye eklemeleri gerekiyor. Bu indirim ve istisnaların usulüne uygun şekilde beyan edilmesi, vergi matrahının doğru tespiti açısından kritik önem taşıyor.