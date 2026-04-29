Motorlu araç ve taşınmaz ticaretinde yeni dönem! İlköğretim diploması yeterli olacak

Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi için aranan eğitim şartı düşürüldü. Daha önce lise mezunu olma şartı aranırken, artık ilköğretim mezunu olmak yeterli sayılacak. Yetki belgelerindeki değişikliklerde tadil, unvan ve işletme adı değişikliklerinde ise yenileme zorunlu olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan iki yönetmelik değişikliği, 29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” ile “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yaptı.

Böylece araç ve taşınmaz ticaretinde yetki belgesi süreçleri, başvuru şartları ve ödeme sistemlerine ilişkin yeni hükümler uygulanmaya başladı.

BAŞVURULAR İL MÜDÜRLÜKLERİNCE SONUÇLANDIRILACAK

Motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi almak için aranan eğitim şartı yeniden belirlendi. Daha önce lise mezunu olma şartı aranırken, yeni düzenlemeyle bu şart ilköğretim mezuniyetine indirildi.

Buna göre, motorlu kara taşıtı ticareti yapmak isteyenler için yetki belgesi başvurularında ilköğretim mezunu olmak yeterli kabul edilecek.

Yeni düzenlemeyle işletmelerin yetki belgelerinde yer alan bilgilerde değişiklik olması hâlinde tadil işlemi yapılması zorunlu hâle getirildi.

Ticaret unvanı veya işletme adının değişmesi durumunda ise mevcut belge yenilenmek zorunda olacak. Başvurular, belirlenen süreler içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

Yetki belgesiyle ilgili başvuruların Bilgi Sistemi üzerinden alınması ve il müdürlükleri tarafından kısa süre içinde sonuçlandırılması öngörüldü.

screenshot-2026-04-29-at-08-51-34-29-nisan-2026-carsamba.png

NTV ve Dünya'nın haberlerine göre; düzenlemeyle hem motorlu kara taşıtı ticaretinde hem de taşınmaz ticaretinde belge süreçlerinin daha düzenli yürütülmesi amaçlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

