Trump'ın politikalarına dayanamadı! Ukrayna büyükelçisi sahneden çekiliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki diplomatik temsilin en üst düzey ismi olan geçici büyükelçinin görevinden ayrılacağını duyurdu. Karar, ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen ateşkes çabalarının sonuçsuz kalması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik girişimlerin ivme kaybettiği bir dönemde geldi.

Julie Davis’in ayrılığına ilişkin kulislerde farklı iddialar gündeme taşındı. Financial Times’ın haberine göre Davis’in, Başkan Donald Trump yönetiminin Ukrayna politikasından memnun olmadığı öne sürüldü. Ancak Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları kesin bir dille reddederek, Davis’in planlı şekilde emekliye ayrılacağını açıkladı.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER SONUÇSUZ KALDI

Bakanlık sözcüsü, Davis’in görev süresi boyunca Washington’un politikalarını savunmayı sürdüreceğini vurgularken, ayrılığın herhangi bir siyasi anlaşmazlıkla bağlantılı olmadığını belirtti.

Öte yandan Trump yönetiminin Kiev’e yönelik yaklaşımı uzun süredir tartışma konusu. Başkanın, Ukrayna’nın Rusya ile anlaşma yoluna gitmesi için baskı yaptığı ve gerekirse toprak tavizinin gündeme gelebileceğini dile getirdiği biliniyor. Ancak şimdiye kadar yürütülen diplomatik girişimler somut bir sonuç üretmiş değil.

ÖNCELİK ORTADOĞU'DA

Sürecin tıkanmasında, ABD’nin dış politika odağını farklı kriz bölgelerine kaydırmasının da etkili olduğu değerlendirildi. Özellikle Ortadoğu’daki gelişmelerin Washington’un önceliklerini değiştirdiği yorumları yapıldı.

Davis, Kiev’de maslahatgüzar sıfatıyla görev yaparken aynı zamanda Güney Kıbrıs’taki ABD büyükelçiliğini de yürütüyordu. Bu çift görevli yapı, Ukrayna’daki diplomatik temsilin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

ESKİ BÜYÜKELÇİDEN TEPKİ

Davis’ten önce görev yapan Bridget Brink ise daha önce yaptığı açıklamalarda Trump yönetiminin Rusya’ya karşı tutumunu eleştirmiş ve Ukrayna üzerindeki baskıdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Göreve geldiği 2025 yılından bu yana Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile inişli çıkışlı bir ilişki sürdürürken, savaşın sorumluluğuna dair açıklamalarıyla da sık sık tartışma yaratmıştı. Bu gelişmeler, Washington-Kiev hattındaki ilişkilerin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.