Fahri imam 17 yaşındaki kıza istismarda bulundu “şeytana uydum” dedi!

Kulp Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, olay Kulp’a bağlı Koçkar köyünde yaşandı. Aynı zamanda köyün fahri imamı olan Mehmet Latif Yeprem, 17 yaşındaki M. Y.’ye yönelik nitelikli cinsel istismarda bulundu. Soruşturma dosyasına göre istismar olayı geçen yılın ortalarında yaşandı.

JANDARMA’DA İNKAR ETTİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Latif Yeprem’in (45) yanı sıra mağdur kız çocuğu ile bazı kişilerin tanık olarak ifadeleri alındı. Yeprem 9 Nisan’daki Jandarma ifadesinde “Konunun benimle ilgisi yok” dedi. M. Y. ilk verdiği ifadede, Yeprem’in kendisine yönelik cinsel istismarından söz etmedi. Ancak 20 Nisan’da alınan savcılık ifadesinde, bu kişinin adını vererek yaşadığı istismarı anlattı.

Mehmet Latif Yeprem, bölgede 'şeyh' olarak görülüyor.

“ŞEYTANA UYDUM; DOSYAYI KAPATIN”

M. Y.’nin verdiği ifadenin yanı sıra ortaya çıkan ses kayıtları sonrası Yeprem’in ifadesi bu kez savcılık tarafından alındı. 19 Nisan günü alınan ifadesinde bu kez “Ben din adamı olduğum için gerçekleri söylemek zorunda hissediyorum” ifadelerini kullandı. Yeprem ifadesinin devamımda “İlk olarak birleşme teklifi M.’den geldi. Ben de şeytana uydum ve kabul ettim” dedi. Kız çocuğunun şikâyetinin olmadığını savunan Yeprem “Dosyanın kapanmasını istiyorum Ne yazık ki şeytana uydum çok pişmanım” dedi.

SES KAYDI VE VİDEO DOSYADA

Yeprem savcılık ve sulh ceza hakimliğindeki sorgusu sonrası adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Öte yandan soruşturma dosyasına kritik iki kayıt da girdi. Bunlardan biri M. Y.’nin Yeprem ile yaptığı bir telefon görüşmesine ilişkin aldığı ses kaydı... Anılan kayıtta Yeprem sık sık, M. Y.’den, yaşanan olayın açığa çıkmaması için çaba içinde olmasını istiyor. M. Y., çektiği bir videoda ise, Yeprem’i işaret ederek “O benim hayatımı mahvetti” diyor. Genç kız ağlayarak çektiği videoda, ailesine yönelik ise “Siz demediniz mi, ‘kendinizi ateşe atın derse atın’. Kalktı benin namusumu istedi” ifadelerini kullanarak, bu kişinin aile üzerindeki dini konumuna da işaret ediyor. M. Y. videonun devamında “Allah şahidim olsun ki ben gönlümle yapmamışım, rızam yoktu” diyor.

"KİMSE BANA İNANMAYACAK" KORKUSU YAŞADI

Yeprem’in tutuklanması için savcılığa sunulan 20 Nisan tarihli dilekçede ise “Mağdur, suç tarihinde 17 yaşında olması ve şüphelinin toplumdaki ‘şeyh’ sıfatıyla kazandığı sarsılmaz konum nedeniyle, yaşadığı dehşeti anlattığında kimsenin kendisine inanmayacağı korkusuna kapılmıştır. Bu korku, mağduru adeta bir ‘ölüm vasiyeti’ niteliğinde video çekmeye zorlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

"TANIKLARA BASKI KURABİLİR"

Dilekçenin devamında şu ifadeler yer aldı:

“Şüpheli Mehmet Latif Yeprem, bölgede ‘Seyda’ veya ‘Şeyh’ olarak tanınan, müritleri üzerinde mutlak bir otoriteye sahip olan bir figür. Şüpheli, mağdurun henüz reşit olmayan ve dini değerlere hassas yapısını bildiğinden, cinsel eylemlerini birer ‘dini gereklilik’ veya ‘imtihan’ kisvesi altında sunarak mağduru aldatmıştır. Dosya kapsamındaki beyanlardan anlaşıldığı üzere, köy halkı ve mağdurun ailesi şüpheliye o denli bağlıdır ki, mağdurun ‘Siz dediniz, o kendinizi ateşe atın derse atın’ sözleri, bu manevi esaretin boyutlarını ortaya koymaktadır. Şüpheli, dini nüfuzunu kullanarak mağdurun savunma mekanizmalarını felç etmiş ve onu hileli yollarla cinsel birlikteliğe zorlamıştır.”

Dilekçede, Yeprem’in köy halkı üzerindeki konumuna da vurgu yapılarak bu kişinin tanık ve mağdur üzerinde baskı kurabileceğine işaret edilerek tutuklanması istendi.