Torba yasada 9 madde daha kabul edildi: Doğum izinleri uzayacak, suç kaydı olanlar çocukların yanında çalışamayacak

TBMM Genel Kurulunda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 9 maddesi daha kabul edildi.

ÇALIŞMA HAYATI VE AİLE HAKLARI

Yeni düzenlemeyle birlikte işçinin eşinin doğum yapması durumunda verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseldi. Kadın sigortalıların doğum sonrası analık hali süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı. Askeri personel için de doğum sonrası ücretli izin süresi 16 haftaya, toplam ücretli izin süresi ise 24 haftaya ulaştı. Ayrıca evlat edinen ve koruyucu aile olan askeri personele de yeni izin hakları tanındı.

ÇOCUKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK İSTİHDAM ENGELİ

İstismar, uyuşturucu ve cinayet gibi ağır suçlardan hüküm giyenlerin okul, kreş, yurt, servis ve kantin gibi çocukların yoğun bulunduğu yerlerde çalışması veya bu işletmeleri açması yasaklandı. Mevcut işletmelerde bu kapsamda bir durumun tespiti halinde işletme sahibine devir için 6 ay süre verildi. Bu süre zarfında devir yapılmadığı takdirde ilgili izin ve ruhsatlar iptal ediliyor. Çalışanlar, adli sicil bilgilerine dayanan uygunluk belgelerini 6 ayda bir işverene ibraz etmekle yükümlü kılındı.

SOSYAL MEDYA VE EBEVEYN KONTROLÜ

Sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunma yasağı getirildi. Platformlar, yaş doğrulama ve ebeveyn kontrol araçlarını sağlamakla yükümlü hale geldi. Ebeveynler, çocuklarının hesap ayarlarını, satın alma işlemlerini ve kullanım sürelerini bu araçlarla sınırlandırabiliyor. Düzenlemelere uymayan platformlara reklam yasağı ve internet trafiğinin bant genişliğinin %90'a kadar daraltılması gibi yaptırımlar uygulanıyor.

OYUN PLATFORMLARINA YENİ KRİTERLER

Oyun platformları, usulüne uygun derecelendirilmemiş oyunları sunamıyor. Türkiye'den günlük erişimi 100 bini aşan yurt dışı kaynaklı oyun platformları, Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara 30 milyon liraya varan idari para cezaları veriliyor ve bant genişliği kısıtlamasına gidilebiliyor.

KURUMSAL DESTEK VE DİĞER DÜZENLEMELER

Darülaceze'ye yapılacak bağış ve yardımlar kurumlar vergisi matrahından indirilebiliyor. Sosyal medya ve oyun platformlarına ilişkin bant genişliği daraltılması ve temsilci ataması gibi düzenlemeler, kanunun yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe giriyor. (AA)