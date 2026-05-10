Metallica’nın İstanbul’da neden konser vermediği ortaya çıktı: Stadyum için istenen akılalmaz ücret!

Metallica’nın İstanbul’da neden konser vermediği ortaya çıktı: Stadyum için istenen akılalmaz ücret!
Yayınlanma:
Yıllar sonra Yunanistan’da sahne alan Metallica’nın neden İstanbul’da konser vermediği ortaya çıktı. Organizatör Cengizhan Yeldan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki organizasyon maliyetleri arasında büyük fark bulunduğunu belirterek, Türkiye’de stadyum kirası için talep edilen ücreti açıkladı.

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica'nın 16 yıl aradan sonra Yunanistan'da konser vermesinin ardından, İstanbul'da neden konser vermediği merak konusu oldu.

İstanbul'da konser verilmeme nedeninin yüksek maliyetler olduğu ortaya çıktı. Metallica'nın son İstanbul konserinin organizatörlerinden biri olan Cengizhan Yeldan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki organizasyon maliyetleri arasında dev bir fark olduğunu belirtti.

Yeldan, Türkiye’de stadyum kira bedelleri, gümrük giderleri ve vergi yüklerinin organizasyon maliyetlerini ciddi şekilde artırdığını dile getirdi.

571301426-1366175294871814-8778553003920664660-n.jpg

Ünlülerden Anneler Günü mesajlarıÜnlülerden Anneler Günü mesajları

YUNANİSTAN'DA 75 BİN EURO TÜRKİYE'DE 600 BİN EURO

Yunanistan’da konser stadyumunun yaklaşık 75 bin Euro’ya kiralandığını, Türkiye’de ise bu rakamın 600 bin Euro seviyelerine çıktığını öne sürdü. Ayrıca Yunanistan’da organizasyon ekipmanlarını taşıyan TIR’lar için ek gümrük ücretleri istenmediği, Türkiye’de ise araç başına yaklaşık 3750 Euro maliyet oluştuğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Türkiye
Tamer Karadağlı'ya büyük şok! Festivalde yuhalandı
Tamer Karadağlı'ya büyük şok! Festivalde yuhalandı
Maça çakarla giden yandaş avukattan geri vites! Silse de fayda etmedi
Maça çakarla giden yandaş avukattan geri vites! Silse de fayda etmedi