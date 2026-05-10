Metallica’nın İstanbul’da neden konser vermediği ortaya çıktı: Stadyum için istenen akılalmaz ücret!

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica'nın 16 yıl aradan sonra Yunanistan'da konser vermesinin ardından, İstanbul'da neden konser vermediği merak konusu oldu.

İstanbul'da konser verilmeme nedeninin yüksek maliyetler olduğu ortaya çıktı. Metallica'nın son İstanbul konserinin organizatörlerinden biri olan Cengizhan Yeldan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki organizasyon maliyetleri arasında dev bir fark olduğunu belirtti.

Yeldan, Türkiye’de stadyum kira bedelleri, gümrük giderleri ve vergi yüklerinin organizasyon maliyetlerini ciddi şekilde artırdığını dile getirdi.

YUNANİSTAN'DA 75 BİN EURO TÜRKİYE'DE 600 BİN EURO

Yunanistan’da konser stadyumunun yaklaşık 75 bin Euro’ya kiralandığını, Türkiye’de ise bu rakamın 600 bin Euro seviyelerine çıktığını öne sürdü. Ayrıca Yunanistan’da organizasyon ekipmanlarını taşıyan TIR’lar için ek gümrük ücretleri istenmediği, Türkiye’de ise araç başına yaklaşık 3750 Euro maliyet oluştuğu ifade edildi.