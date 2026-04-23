Sandıkta ilgi azaldı, Trump sert çıktı! “Bu seçim hileli”

ABD’nin Virginia eyaletinde gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından, seçim bölgelerinin belirlenmesine ilişkin kritik bir düzenleme seçmen onayıyla yürürlüğe girdi. Yüzde 51,5 “evet” oyuyla kabul edilen değişiklik, mevcut iki partili yeniden bölgelendirme komisyonunu devre dışı bırakarak yetkiyi Demokratların çoğunlukta olduğu eyalet yasama organına bıraktı. Cumhuriyetçiler ise yüzde 48,5’lik “hayır” oyuyla düzenlemeye karşı çıktı.

Yeni sistemle birlikte Virginia’nın Federal Temsilciler Meclisi’ne göndereceği 11 sandalyenin dağılımında önemli bir değişim öngörülüyor. Mevcut tabloya göre yaklaşık 6 sandalye kazanma ihtimali bulunan Demokratların, yeni harita sayesinde 10 sandalyeye kadar ulaşabileceği değerlendirildi. Bu durum, ulusal düzeydeki güç dengesi açısından da dikkatle izleniyor.

DEMOKRATLAR MEMNUN

Uzmanlara göre söz konusu değişiklik, kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde Demokratlara en az 4 sandalyelik ek avantaj sağlayabilir. Bu da başa baş geçmesi beklenen seçimlerde kritik bir fark yaratma potansiyeli taşıyor.

Demokrat Parti cephesinden yapılan açıklamalarda karar “seçmen iradesinin zaferi” olarak yorumlanırken, Virginia Eyalet Temsilciler Meclisi Başkanı Don Scott, eyaletin aldığı bu kararın ülke genelinde seçim sürecine etkide bulunacağını ifade etti. Scott, seçmenlerin daha adil bir temsil için güçlü bir mesaj verdiğini vurguladı.

TRUMP ÖFKELİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sonuçlara sert tepki göstererek seçim sürecinin “şaibeli” olduğunu öne sürdü. Trump, kararın mahkemeye taşınması gerektiğini savunurken, Cumhuriyetçi çevreler de düzenlemenin siyasi dengeleri tek taraflı değiştirdiğini iddia etti.