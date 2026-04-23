İran'ın sürgün prensine Almanya'da domatesli protesto! "Tanrı Amerika'yı korusun" demişti

Almanya’nın başkenti Berlin, dikkat çeken ve gergin anlara sahne olan bir olaya tanıklık etti. İran’ın eski Şahı’nın oğlu Muhammed Rıza Pehlevi, Bundestag yakınlarındaki Federal Basın Konferansı binasında gerçekleştirdiği temasların ardından binadan çıkarken protesto şokuyla karşılaştı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kalabalık arasından bir aktivist aniden Pehlevi’ye doğru domates sosu fırlattı. Saldırı kısa sürede büyürken, Pehlevi’nin omuz ve boyun bölgesine kırmızı bir sıvının bulaştığı görüldü. Olay anı çevrede kısa süreli panik yaratırken, güvenlik ekipleri hızla müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Reza Pahlavi wurde vor der Bundespressekonferenz soeben von einem Aktivisten mit Farbe attackiert pic.twitter.com/m9eWmmEqgb — Tilo Jung (@TiloJung) April 23, 2026

Saldırının ardından Alman polisi harekete geçerek olaya karışan bir kişiyi gözaltına aldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Basın toplantısında İran’da rejim değişikliği çağrılarıyla dikkat çeken Pehlevi’nin Berlin temasları, bu olayla birlikte daha da tartışmalı bir hale geldi. Yaşanan saldırı, hem Almanya’da hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"REJİM YIKILMALI" DEMİŞTİ

Rıza Pehlevi, İran-ABD savaşı üzerine yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme gelmişti. Son açıklamalarında İran rejimini sert sözlerle eleştiren Pehlevi, ABD’nin İran halkının “düşmanı değil, potansiyel müttefiki” olduğunu savunarak, mevcut yönetimin ülkeyi yalnızlığa sürüklediğini iddia etmişti.

Pehlevi’nin en çok dikkat çeken çıkışı ise kamuoyunda geniş yankı uyandıran “İran’ın ‘Amerika’ya ölüm’ sloganından ‘Tanrı Amerika’yı korusun’ sloganına geçeceğini hayal edebiliyor musunuz? Ben edebiliyorum" sözleri olmuş, bu ifadeler özellikle İran içinde tartışma yaratırken, bazı çevreler tarafından “rejim değişikliği çağrısı” olarak yorumlanmıştı. Pehlevi daha önce de İran'ın ABD ile daha yakın ilişkiler kurması ve rejimin değişmesi gerektiğini savunarak İran halkının mevcut yönetimden farklı bir gelecek istediğini ifade etmişti.