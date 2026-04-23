İran'ın sürgün prensine Almanya'da domatesli protesto! "Tanrı Amerika'yı korusun" demişti

Berlin’de düzenlenen basın toplantısı sonrası İran’ın devrik Şahı’nın oğlu Muhammed Rıza Pehlevi, bir aktivistin saldırısına uğradı. Üzerine domates sosu fırlatılan Pehlevi’nin omuz ve boynuna sıvı bir madde bulaştığı görülürken, olay sonrası bir kişi gözaltına alındı.

Almanya’nın başkenti Berlin, dikkat çeken ve gergin anlara sahne olan bir olaya tanıklık etti. İran’ın eski Şahı’nın oğlu Muhammed Rıza Pehlevi, Bundestag yakınlarındaki Federal Basın Konferansı binasında gerçekleştirdiği temasların ardından binadan çıkarken protesto şokuyla karşılaştı.

İran görüntüleri yayınladı! İşte İsrail'in gemisine el konulma anıİran görüntüleri yayınladı! İşte İsrail'in gemisine el konulma anı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kalabalık arasından bir aktivist aniden Pehlevi’ye doğru domates sosu fırlattı. Saldırı kısa sürede büyürken, Pehlevi’nin omuz ve boyun bölgesine kırmızı bir sıvının bulaştığı görüldü. Olay anı çevrede kısa süreli panik yaratırken, güvenlik ekipleri hızla müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından Alman polisi harekete geçerek olaya karışan bir kişiyi gözaltına aldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Basın toplantısında İran’da rejim değişikliği çağrılarıyla dikkat çeken Pehlevi’nin Berlin temasları, bu olayla birlikte daha da tartışmalı bir hale geldi. Yaşanan saldırı, hem Almanya’da hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"REJİM YIKILMALI" DEMİŞTİ

Rıza Pehlevi, İran-ABD savaşı üzerine yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme gelmişti. Son açıklamalarında İran rejimini sert sözlerle eleştiren Pehlevi, ABD’nin İran halkının “düşmanı değil, potansiyel müttefiki” olduğunu savunarak, mevcut yönetimin ülkeyi yalnızlığa sürüklediğini iddia etmişti.

Pehlevi’nin en çok dikkat çeken çıkışı ise kamuoyunda geniş yankı uyandıran “İran’ın ‘Amerika’ya ölüm’ sloganından ‘Tanrı Amerika’yı korusun’ sloganına geçeceğini hayal edebiliyor musunuz? Ben edebiliyorum" sözleri olmuş, bu ifadeler özellikle İran içinde tartışma yaratırken, bazı çevreler tarafından “rejim değişikliği çağrısı” olarak yorumlanmıştı. Pehlevi daha önce de İran'ın ABD ile daha yakın ilişkiler kurması ve rejimin değişmesi gerektiğini savunarak İran halkının mevcut yönetimden farklı bir gelecek istediğini ifade etmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
ABD bir İran gemisine daha el koydu! İşte o görüntüler
ABD bir İran gemisine daha el koydu! İşte o görüntüler
"Pembecik Peri" geri döndü
"Pembecik Peri" geri döndü
Sandıkta ilgi azaldı, Trump sert çıktı! “Bu seçim hileli”
Sandıkta ilgi azaldı, Trump sert çıktı! “Bu seçim hileli”