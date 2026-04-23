Muğla'da iş cinayeti! Kırılan vinç taşıma kolunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir teknenin motorunun yüklenmesi sırasında meydana gelen iş cinayetinde 21 yaşındaki işçi Tarık Yasin Şahin yaşamını yitirdi.

VİNÇ BOMU KIRILDI

Olay, Uzunyalı Mahallesi'ndeki bir kıyı işletmesinde meydana geldi. Denizdeki bir teknenin motorunun vinç yardımıyla tekneye yerleştirilmeye çalışıldığı sırada, vincin taşıma kolu (bomu) aniden kırıldı. Kırılan ağır metal parçanın altında kalan 21 yaşındaki işçi Tarık Yasin Şahin, olay yerinde ağır yaralandı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şahin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç işçinin ölümü üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2013'ten bu yana en az 852 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti!

İKİ GÖZALTI

Kazanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında, vinç operatörü B.D. ile firma sahibi N.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (AA)