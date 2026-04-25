Anzak torunları anma törenleri için Gelibolu'da

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılında Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar, geleneksel "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'nda buluştu. Gece saatlerinde tören alanına ulaşan Anzak torunları, atalarının yaşadığı zorlu şartlarla empati kurarak ayin saatini uyku tulumları ve battaniyeler içinde bekledi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar, geleneksel "Şafak Ayini"ne katılmak üzere Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda bir araya geldi.

Gece saatlerinde kent merkezinden hareket eden ve servis araçlarıyla tören alanına ulaşan katılımcılar, ayin saatini uyku tulumları ve battaniyelere sarılarak bekledi. Anzak torunları, bu bekleyiş sırasında alana kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na dair belgeselleri izledi.

"ÇOĞU AVUSTRALYALININ HAYATINDA BİR KERE YAPMAK İSTEDİĞİ BİR ŞEY"

Törenlere Avustralya'nın Adelaide kentinden katılan ve büyükbabasının Gelibolu Yarımadası'nda savaştığını belirten Jennifer Olver, ülkesinde Anzak Günü'ne olan ilginin her geçen gün arttığını vurguladı. Olver, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Buraya gelmek, çoğu Avustralyalının hayatında bir kere yapmak istediği bir şey. Onların durduğu yerlerde durmak ve şartlarını deneyimlemek gerçekten harika."

Sydney kentinden etkinliklere katılan Christine Glass ise Anzak Günü'nün Avustralya tarihindeki en önemli günlerden biri olduğunu vurguladı. Glass, tören öncesinde uyku tulumları ve battaniyelerle nöbet tutmanın, atalarının maruz kaldığı zorlu savaş şartlarını anlamak ve onlarla empati kurmak açısından kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.

ANZAK NEDİR, ANZAK GÜNÜ NEDİR?

Anzak kelimesi, "Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu" (Australian and New Zealand Army Corps) ifadesindeki kelimelerin İngilizce ilk harflerinin kısaltılmasından oluşmaktadır.

Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915 tarihinde Gelibolu Yarımadası'nda karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılan özel bir anma günüdür. (AA)

