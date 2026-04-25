Son Dakika | Kadıköy'de gece kulüplerine uyuşturucu operasyonu! 107 kişiye gözaltı

Son Dakika | Kadıköy'de gece kulüplerine uyuşturucu operasyonu! 107 kişiye gözaltı
Son dakika... Kadıköy’de eğlence mekânları ve bazı iş yerlerine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. 107 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul’da polis ekipleri, Kadıköy’de uyuşturucu ticaretine yönelik geniş çaplı operasyon yaptı. Operasyonun hedefinde gece kulüpleri, bazı işletmeler ve bu mekânların çevresinde faaliyet gösterdiği belirtilen şüpheliler yer aldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, ilçedeki bazı eğlence mekânları ile çevredeki iş yerlerinde uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edildi.

NTV'nin haberine göre; soruşturma kapsamında 8 gece kulübü ile 4 farklı işletme mercek altına alındı. Bu işletmeler arasında alkol satış bayisi, kadın kuaförü, bijuteri ve gıda satışı yapılan iş yerleri de bulunuyor.

107 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Operasyonda işletme sahipleri, müdürleri, çalışanlar ve “torbacı” olarak değerlendirilen kişiler dâhil toplam 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık, şüphelilerle ilgili arama ve el koyma işlemleri için de talimat verildiğini bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

