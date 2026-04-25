Hindistan'da kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı

Hindistan tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Salim Dola, İstanbul polisinin Beylikdüzü'nde düzenlediği operasyonla yakalandı. Ülkesinde ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucunun kilit ismi olduğu belirlenen şüphelinin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Hindistan tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Salim Dola (61), İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan Hindistan uyruklu şüphelinin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, Salim Dola'nın Beylikdüzü'nde bir adreste saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

MUMBAİ'DEKİ OPERASYONUN KİLİT İSMİ

Soruşturmanın detaylarına göre, Dola'nın uluslararası bir uyuşturucu ağını yönettiği değerlendiriliyor. Daha önce Hindistan'ın Mumbai kentine bağlı Kurla bölgesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şahısların, talimatları doğrudan Salim Dola'dan aldıklarını itiraf ettikleri belirtildi. Mumbai'deki söz konusu operasyonlarda 126 kilo 141 gram mephedrone adlı uyuşturucu madde ve 2 milyon 522 bin Hindistan rupisi ele geçirilmişti.

Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alınan Salim Dola'nın, emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

