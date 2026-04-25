Amasya'da kablo ve telefon direği hırsızlığına 3 tutuklama

Amasya'da bir telekom firmasına ait 1500 metre kablo ile 20 ahşap direğin çalınması olayına yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Oluz ve Kaleboğazı köylerinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Amasya merkeze bağlı Oluz ve Kaleboğazı köylerinde meydana geldi. Bölgede hizmet veren telekom firmasına ait 1500 metre uzunluğundaki haberleşme kablosu ile 20 ahşap telefon direğinin çalındığı ihbarı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Amasya İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), olayı aydınlatmak ve failleri yakalamak amacıyla bir inceleme başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Hakim karşısına çıkarılan diğer şüpheliler E.D., S.G. ve Ö.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

