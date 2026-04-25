Amasya'da kablo ve telefon direği hırsızlığına 3 tutuklama

Amasya'da bir telekomünikasyon firmasına ait 1500 metre kablo ve 20 adet ahşap telefon direğinin çalınması olayıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Amasya'da sobadan sızan gaz iki can aldı: 11 yıl sonra acı tesadüf!

Olay, Amasya merkeze bağlı Oluz ve Kaleboğazı köylerinde meydana geldi. Bölgede hizmet veren telekom firmasına ait 1500 metre uzunluğundaki haberleşme kablosu ile 20 ahşap telefon direğinin çalındığı ihbarı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Amasya İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), olayı aydınlatmak ve failleri yakalamak amacıyla bir inceleme başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Amasya'da yürek yakan kaza! Otomobilden fırlayan 10 aylık bebek yaşamını yitirdi

Hakim karşısına çıkarılan diğer şüpheliler E.D., S.G. ve Ö.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)