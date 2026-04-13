Amasya'da sobadan sızan gaz iki can aldı: 11 yıl sonra acı tesadüf!

Amasya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazı, baba ve oğlunun hayatına mal oldu; aynı evde yıllar önce de benzer bir facia yaşandığı ortaya çıktı.

Amasya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı. Kurşunlu Mahallesi’nde yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Ali Zeren ile 39 yaşındaki oğlu Alper Zeren, gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yakınlarının bir süredir kendilerinden haber alamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla birlikte adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Karbonmonoksitten etkilenen baba ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Eve giren ekipler, baba ve oğlunu hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, iki kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

10 YIL SONRA ACI TESADÜF!

Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Muhammed Aca, aynı evde 2015 yılında da aynı aileden iki kişinin benzer şekilde karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

