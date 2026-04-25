Meteoroloji kritik saatleri açıkladı: Bölge bölge uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25-26 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunda bölge bölge "kritik saat" uyarısında bulundu. Gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların temkinli olması gerektiğini ifade eden uzmanlar; özellikle öğle saatlerinden itibaren İç Ege ve Akdeniz hattında beklenen fırtına ve yağış dalgasına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

METEOROLOJİ KRİTİK SAATLERİ AÇIKLADI

Son değerlendirmeleri ve paylaşılan saatlik tahmin haritaları, hafta sonunda yurdun büyük bir bölümünde yağışlı havanın yaşanacağını ortaya koydu. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, yurdun güney ve doğu kesimlerinde ise kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak.

Paylaşılan saatlik hava tahmin haritalarına göre, bugün (25 Nisan Cumartesi) yaşanacak hava hareketliliği şu şekilde detaylandırıldı:

Sabah (06:00-12:00): Güne yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle başlanırken; Muğla çevreleri ile Ağrı, Iğdır ve Kars hattında yerel yağış geçişleri görülecek.

Öğle (12:00-18:00) : Yağışlı sistem etkisini artırarak genişleyecek. Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya hattından başlayarak İç Anadolu’nun güneyi (Konya, Niğde, Kayseri) ve Kahramanmaraş’a kadar uzanan bir hatta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu saatlerde Doğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın güneybatıdan saatte 40-60 km hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Akşam (18:00-24:00): Yağışlı hava kütlesi Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda etkisini sürdürecek. Batı ve kuzey bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Gece (Pazar 00:00-06:00): Yağışlı sistem yurdun doğusuna kayacak. Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli çevreleri ile Güneydoğu Anadolu’da (Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin) ve Hakkari-Van hattında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya devam edecek.

BÖLGE BÖLGE UYARDI

Meteoroloji’den yapılan genel uyarılar kapsamında, yağışların özellikle Kars ve Erzurum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. Rüzgarın Doğu Anadolu’nun doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği belirtilerek ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda yüksek kar örtüsü nedeniyle "çığ tehlikesi" ve "kar erimesi" riskinin sürdüğü hatırlatıldı. Sıcaklık artışıyla birlikte bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların teyakkuzda olması gerektiği vurgulandı.

GENEL HAVA DURUMU MESAJI Hava sıcaklıklarının; ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Aydın, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda güneybatı ve batıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, güneyi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya Körfezi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı hafif yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.