Erdoğan görevden aldı! Mülakat itirafı gündem oldu: Okul saldırısında protesto edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ı sabaha karşı yayımlanan atama kararlarıyla görevden aldı. Nazif Yılmaz'ın görev sürecinde yaşananlar akıllara geldi. Yılmaz, mülakat mağduru öğretmenle yaptığı görüşmede il il farklı uygulama yapıldığını itiraf etti; okul saldırısında öldürülen Fatma Nur öğretmenin cenazesinde protesto edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) dikkat çeken atama kararlarına imza attı. MEB'de bakan yardımcısı koltuğunu boşaltan görevden alma kararının ardından sırasıyla görev değişiklikleri yapıldı.

ERDOĞAN GÖREVDEN ALDI!

MEB atama kararlarıyla yönetimde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Nazif Yılmaz görevinden alınırken, bu koltuğa Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli atandı.

Cihad Demirli'den boşalan koltuğa Cem Gençoğlu, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine Hatice Çelik atandı.

Atama kararlarının ardından akıllara Nazif Yılmaz'ın görev sürecinde yaşananlar geldi.

MÜLAKAT İTİRAFI GÜNDEM OLDU

2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığının bütçe görüşmeleri devam ederken, TBMM önünde toplanan mülakat mağduru öğretmenler, KPSS’de yüksek puan almalarına karşın mülakatta nasıl elendiklerini anlatmıştı. O öğretmenlerden bir tanesi, MEB Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile yaptıkları telefon görüşmesini anlattı.

O görüşmede Nazif Yılmaz, "Bazı komisyonlarımız cömert, bazı komisyonlarımız cimri davranmış. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz" diyerek MEB mülakatlarında bir ortak bir ölçüt olmadığını itiraf etmişti.

OKUL SALDIRISINDA PROTESTO EDİLDİ

Nazif Yılmaz, Türkiye'nin vicdanını yaralayan okul saldırıları MEB'in güvenlik önlemlerini tartışmaya açarken öğrencisi tarafından sınıfta öldürülen Fatma Nur Çelik öğretmenin cenazesinde de protesto edilmişti.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde, öğrencisi tarafından bıçaklanarak katledilen öğretmen Fatma Nur Çelik için, okulunda cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda kişi katılırken meslektaşları ve öğrencileri de Fatma Nur öğretmeni son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Törene katılan Nazif Yılmaz, törende konuşurken kalabalığın yoğun alkışları ve ıslıklamalarıyla protesto edildi.

GÖREVDEN ALINDIKTAN SONRA ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Görevden alınma kararının ardından sosyal medyasından paylaşım yapan Yılmaz, nöbetini tamamladığını ifade ederek daha önce kendisini bu göreve atayan Erdoğan'a teşekkür etti.

Nazif Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

Bugün itibariyle Bakan Yardımcılığı nöbetimi tamamlamış bulunmaktayım.

Öğretmenliğimiz ve daire başkanlığımızdan sonra Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Bakan Yardımcılığı vazifesine tensipleriyle uygun gören; Devletimize ve Aziz Milletimize hizmet etme onurunu şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hâsseten şükranlarımı arz ediyorum.

Bu zamana kadar kendileriyle çalışma fırsatı bulduğum Kıymetli Bakanlarımıza ve Sayın Yusuf Tekin Bakanımıza,

Merkez ve taşra teşkilatında; Bakanlığımızın her kademesinde birlikte çalıştığımız bütün mesai arkadaşlarıma,

Desteklerini ve dualarını esirgemeyen başta ailem olmak üzere tüm meslektaşlarıma ve dostlarıma içtenlikle teşekkür ederim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Devletimizin emrinde ve Milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim.

Her daim dualarınızı bekler, selâm ve saygılarımı sunarım.

Dr. Nazif YILMAZ

