26 yıllık firari hükümlü şifonyer arkasındaki gizli bölmede yakalandı

Kocaeli’de, hakkında çeşitli hırsızlık suçlarından 26 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 yaşındaki kadın hükümlü, saklandığı evin yatak odasında oluşturulan gizli bölmede yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre; çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 26 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası bulunan H.B. (44) isimli kadının ikamet ettiği adres polis ekiplerince tespit edildi.

H.B.'nin suç kayıtları arasında şu maddeler yer alıyor: Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık, haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme ve kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık.

ŞİFONYER ARKASINA ÖZEL BÖLME YAPILMIŞ

Yaklaşık 2 ay 15 gündür firari konumda olduğu bildirilen H.B.’nin adresine düzenlenen operasyonda, ev içerisinde detaylı arama yapıldı. Arama sırasında polis ekipleri, yatak odasında bulunan yatağın yanındaki şifonyerin arkasına bir insanın sığabileceği büyüklükte gizli bir bölme yapıldığını tespit etti.

Firari hükümlü H.B., söz konusu gizli bölmenin içerisinde saklanırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)