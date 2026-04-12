Kocaeli Kandıra'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan sürücülerden Tayfun O. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kandıra Işıklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun O. idaresindeki 34 BST 874 plakalı hafif ticari araç ile Kocaeli yönüne dönüş yapmak isteyen Yasin Ö.'nün kullandığı 41 N 1011 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılardan, sürücü Tayfun O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Durumu ağır olan Tayfun O., Kandıra Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sebebiyle güzergah üzerinde bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

