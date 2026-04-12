Bodrum'da TOMA ile otomobil çarpıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TOMA ile içinde güvenlik personelinin bulunduğu bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, otomobildeki 5 kişi tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaza, akşam saatlerinde Emin Anter Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan Sipay Bodrum FK - Özbeyli Bandırmaspor müsabakasında görev alan İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA, maçın ardından ilçeden ayrılmak üzere yola çıktığı sırada, kendisiyle aynı yönde seyir halinde olan bir otomobille çarpıştı.

ÇARPIŞAN OTOMOBİLDE 5 KİŞİ VARDI

Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine ulaşan sağlık görevlilerince tedbir amaçlı sağlık taramasından geçirildiler.

Kazaya karışan otomobildeki kişilerin de aynı futbol müsabakasında görevli güvenlik personeli olduğu bildirildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

