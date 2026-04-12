Bodrum'da TOMA ile otomobil çarpıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, TOMA ile bir otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Emin Anter Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan Sipay Bodrum FK - Özbeyli Bandırmaspor müsabakasında görev alan İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA, maçın ardından ilçeden ayrılmak üzere yola çıktığı sırada, kendisiyle aynı yönde seyir halinde olan bir otomobille çarpıştı.

ÇARPIŞAN OTOMOBİLDE 5 KİŞİ VARDI

Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine ulaşan sağlık görevlilerince tedbir amaçlı sağlık taramasından geçirildiler.

Kazaya karışan otomobildeki kişilerin de aynı futbol müsabakasında görevli güvenlik personeli olduğu bildirildi. (AA)