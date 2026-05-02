Araçlar kavşakta birbirine girdi: 2'si ağır 4 yaralı

Niğde’de gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Niğde-Kayseri kara yolundaki Emniyet Müdürlüğü kavşağında iki otomobil çarpıştı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞMA

F.K. idaresindeki 34 TC 6121 plakalı otomobil ile H.A. yönetimindeki 09 EE 610 plakalı araç, kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu.

Kavşakta kontrolden çıktı: Otobüs süpermarkete girince ortalık savaş alanına döndü

DÖRT YARALI, İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Kazada, sürücü H.A. ile aynı araçtaki N.A.Ç. ve diğer otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan H.A. ve N.A.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavşakta dönüş yapan otomobile yandan çarptı: Kaza anı kamerada

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın oluş şekli ve kusur durumu araştırılıyor.

(DHA)