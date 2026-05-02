Evinin önünde yer yarıldı içine düştü

Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi Arif Çekiç Sokak’ta akşam saatlerinde bir evde beklenmedik bir çökme yaşandı.

BETON ZEMİN ÇÖKTÜ, BİR KİŞİ YARALANDI

İki katlı müstakil evin giriş bölümünde, altında kömürlük bulunan beton zemin henüz belirlenemeyen bir nedenle birden çöktü. O sırada zeminin üzerinde bulunan G.K., parçalanan beton parçalarının altında kalarak yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla moloz yığını arasından çıkarılan G.K., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

İKİNCİ KATTAKİ HASTA TAHLİYE EDİLDİ

Bu sırada evin ikinci katında bulunan ve rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlandığı belirtilen S.O., itfaiye ekipleri tarafından araç merdiveni yardımıyla pencereden tahliye edildi. Olay yerinde güvenlik şeridi çekilen eve giriş yasaklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, beton zemindeki çökmenin nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Soruşturma devam ediyor.

(DHA)