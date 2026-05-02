Evinin önünde yer yarıldı içine düştü

Edirne’de iki katlı bir evin girişinde, altında kömürlük bulunan beton zemin çöktü. Kazada G.K. isimli bir kişi yaralandı.

Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi Arif Çekiç Sokak’ta akşam saatlerinde bir evde beklenmedik bir çökme yaşandı.

BETON ZEMİN ÇÖKTÜ, BİR KİŞİ YARALANDI

İki katlı müstakil evin giriş bölümünde, altında kömürlük bulunan beton zemin henüz belirlenemeyen bir nedenle birden çöktü. O sırada zeminin üzerinde bulunan G.K., parçalanan beton parçalarının altında kalarak yaralandı.

Valinin öve öve bitiremediği 153 milyonluk yol ilk senesinde çöktüValinin öve öve bitiremediği 153 milyonluk yol ilk senesinde çöktü

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla moloz yığını arasından çıkarılan G.K., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

İKİNCİ KATTAKİ HASTA TAHLİYE EDİLDİ

Bu sırada evin ikinci katında bulunan ve rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlandığı belirtilen S.O., itfaiye ekipleri tarafından araç merdiveni yardımıyla pencereden tahliye edildi. Olay yerinde güvenlik şeridi çekilen eve giriş yasaklandı.

İstinat duvarı çöktü: Park halindeki araç metrelerce sürüklendiİstinat duvarı çöktü: Park halindeki araç metrelerce sürüklendi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, beton zemindeki çökmenin nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Soruşturma devam ediyor.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Türkiye
Araçta uyuşturucu bulundu 3 kişi tutuklandı
Araçta uyuşturucu bulundu 3 kişi tutuklandı
Araçlar kavşakta birbirine girdi: 2'si ağır 4 yaralı
Araçlar kavşakta birbirine girdi: 2'si ağır 4 yaralı