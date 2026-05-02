Araçta uyuşturucu bulundu 3 kişi tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 37,5 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde istihbarat alınan Y.G., İ.Ö. ve M.A.’yı teknik ve fiziki takibe aldı.

OTOMOBİLDE ARAMA YAPILIRKEN BULUNDU

Şüphelilerin kullandığı otomobil, dün gece İzmir’den Aydın’a dönerken Efeler ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada, 37,5 gram metamfetamin ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

ÜÇ SÜPHELİ ADLİYEDE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

