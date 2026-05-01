Cehennem Necati'nin uluslararası uyuşturucu ağı ortaya çıktı! 780 milyona el konuldu

İstanbul merkezli olarak üç ilde düzenlenen operasyonda, “Cehennem Necati” lakabıyla bilinen Necati Arabacı’nın liderliğini yaptığı ve uluslararası uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen organize suç örgütüne darbe vuruldu. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, toplam değeri 780 milyon lirayı bulan mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri soruşturma sonucunda örgüte dair önemli bilgilere ulaştı. Kriptolu iletişim programlarından elde edilen verilerin analizinde; Almanya’da yakalanan 100 kilo esrar, Brezilya’da ele geçirilen 890 kilo kokain ve İspanya’da bulunan 84 kilo 400 gram esrarın bu yapıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemeler, örgütün silahlı bir yapılanma olduğunu, uyuşturucu ticaretine ilişkin anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi ağır suçlara karıştığını ortaya koydu. Ayrıca örgüt üyelerinin, çıkar sağlamak amacıyla düzenli olarak para topladığı ve bu gelirleri suç faaliyetlerinde kullandığı belirlendi.

TAŞINMAZLARINA EL KONULDU

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli olmak üzere İzmir ve Tunceli’de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 22 taşınmaz, 7 araç ile 8 şirket ve ortaklık payına el konulduğu ifade edildi. (DHA)

