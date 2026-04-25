Milli Eğitim Bakanlığı'nda üst düzey değişim

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetiminde değişiklik gerçekleşti. Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevinden alınırken, bu koltuğa Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Nazif Yılmaz görevden alınırken, Bakan Yardımcılığına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına, Cem Gençoğlu, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine Hatice Çelik atandı.

YENİ MEB BAKAN YARDIMCISI CİHAD DEMİRLİ KİMDİR?

1978 yılında Sivas’ta doğan Cihad Demirli, lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini alan Demirli, akademik kariyeri boyunca Fırat Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve idari görevlerde bulundu.

TÜBİTAK ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlarda görevler üstlenen Demirli, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına doğrudan atanan ilk isim olmuş, 2025 yılında ise bu göreve yeniden seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. (DHA)