Valiliğin 'yasak' kararı hayvanseverleri harekete geçirdi! Böyle protesto ettiler

İstanbul Valiliği’nin 24 Kasım’da yayımladığı ve kamusal alanlarda sokak köpeklerinin beslenmesini kısıtlayan genelge, hayvan hakları savunucularının tepkisine neden oldu.

Genelgede yer alan "...özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi" yönündeki ibare başta olmak üzere diğer kısıtlamalara tepki için İstanbul Valiliği önünde açıklama yapıldı.

Protestoda, savunucular hem yasağın hukuksuz olduğunu vurguladı hem de kararın sokak hayvanlarının yaşam hakkını ortadan kaldıran “planlı bir yok etme politikasının” parçası olduğunu söyledi.

SLOGANLARLA TEPKİ

Valilik önünde toplanan savunucular, ellerindeki mama kapları ve pankartlarla tepkilerini dile getirirdi. Eylemde sık sık “AKP yasasını al başına çal!”, “Toplayamazsın! Hapsedemezsin! Öldüremezsin!”, “Kısırlaştır - aşıla - yerinde yaşat!”, “Katliam yasasını al başına çal!”, “Vali, elini hayvanlardan çek!”, “MHP yasasını al başına çal!” “Hayvanların yaşamı için ses çıkar!” sloganları atıldı.

“SUÇ NİTELİĞİNDE YETKİ AŞIMI"

Hayvan Hakları Sözcüsü Delegasyonu adına konuşan Elif Ertürk, İstanbul Valiliği’nin yayımladığı genelgenin hem hukuki hem de fiili açıdan geçersiz olduğunu vurgulayarak, “İstanbul Valisi’ne sesleniyoruz: Arkadaşımın mamasından elini çek! Besleme yasaklanamaz! Sokakta yaşayan hayvanları, özellikle köpekleri planlı şekilde yok etmeyi hedefleyen katliam yasası çıktığından beri cinayet, zehirleme, toplama kamplarında işkence haberleri arttı. Biz hayvan hakları savunucuları gerçeğin medyaya yansıyanlardan bile çok daha korkunç olduğunu biliyoruz” dedi.

Ertürk, Valilik genelgesinin dayandırıldığı 2 Temmuz 2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu kararının gerçekte böyle bir içeriğe sahip olmadığının ortaya çıktığını belirterek, bunun açık bir yetki gaspı olduğunu söyledi. Ertürk, “‘Haşere popülasyonuyla mücadele’ bahanesiyle kamu alanlarında beslemeyi yasaklayan bu genelge, 5199 sayılı kanuna açıkça aykırıdır. Hukuken yok hükmündedir. Ayrıca Kurul’un böyle bir karar alma yetkisi de bulunmuyor. Bu karar, suç niteliğinde bir yetki aşımıdır” diye konuştu.

“EKOSİSTEMİ BOZAN HAYVANLAR DEĞİL, TALAN POLİTİKALARIDIR”

Ertürk, Valiliğin açıklamasında kullanılan “ekosistemi koruma” gerekçesinin tamamen manipülatif olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:

“İstanbul’un ekosistemini çökerten hayvanlar değildir. Kuzey Ormanları’nın talanı, Sazlıdere’nin yok edilmesi, Kanal İstanbul gibi projeler, yıllardır süren betonlaşma ve rantsal dönüşüm şehrin doğasını çökertti. Suçu köpeklere atmak bilim dışı ve vicdansız bir manipülasyondur.”

Geçtiğimiz hafta Vali’nin “kedi ve fare yan yana mama yiyor” şeklindeki sözlerini hatırlatan Ertürk, besleme yasağının zamanla kedileri ve diğer canlıları da kapsayabileceğini belirterek, “Yaşama düşman bir zihniyet, her kötülüğe açıktır” diye devam etti.

Yaşam hakkı savunucuları, Valilik genelgesinin belediyelere “köpekleri toplayın”, “nakilleri hızlandırın”, “beslemeyi engelleyin” şeklinde gönderilen bir talimat zincirine dönüştüğünü belirtti. Açıklamada, “Bu sözlerin tercümesi nettir: Hayvanların değil, ihale baronlarının ihtiyaçları önceliklidir. Beton duvarlı tecrit merkezleri ‘doğal yaşam alanı’ diye pazarlanıyor. Toplama kampları çözüm değil; katliamdır. Hayvanların ihtiyacı beton padoklar değil, mahallesinde özgürce yaşamaktır” değerlendirmesi yapıldı.

“SORUN KÖPEKLER DEĞİL; TALAN POLİTİKALARIDIR”

Kadıköy Sokak Hayvanları Forumu’ndan Arsun Akün Önol söz alarak İstanbul’un gerçek sorunlarının hayvanlar değil, yıllardır süren kent politikaları olduğunu ifade etti.