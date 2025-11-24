Son Dakika | İstanbul Valiliği sokak köpeklerini beslemeye yasak getirdi
İstanbul Valiliği, 2 Temmuz 2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısının 5. maddesine dayanarak tüm kaymakamlıklar, emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına bir yazı gönderdi. Yazıda, sahipsiz köpeklerin "kontrolsüz şekilde beslenildiği" iddia edilip bunun da halk sağlığını tehdit ettiği söylendi.
Valilik, özellikle haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın çevresel kirliğe yol açtığını belirterek bu riski azaltmak amacıyla bazı alanlarda "kontrolsüz beslemeye" izin verilmemesini istedi.
BURALARDA YASAK DEDİLER! YOL KENARLARI...
Söz konusu alanlar şöyle sıralandı: Sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, parklar, bahçeler, yol kenarları ve oyun alanları.
Genelgede ayrıca, uygulamanın sıralı sorumlu amirlerce titizlikle izlenmesi ve sahipsiz hayvanlardan kaynaklı zararlarda belediyelerin sorumlu tutulacağı belirtildi.
Genelge ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da bildirildi.
Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması,
Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi,
02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi,
Konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can-mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.”