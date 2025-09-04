İstanbul'dan sonra Muğla'da da katliam genelgesi: Sokak sokak köpek avı

Sedat Kaya - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün belediyelere gönderdiği yazı, hayvanseverlerin ve hukukçuların tepkisini çekti. Yazıda, sahipsiz köpeklerin sayımı için zabıta, temizlik işleri ve muhtarların görevlendirileceği, ayrıca kayıtsız sahipli köpekler için idari ve adli yaptırım uygulanacağı belirtildi.

YASA 2025’E KADAR SÜRE TANIYOR

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre sahipli hayvanların kayıt altına alınması için son tarih 31 Aralık 2025. Ancak genelgede bu tarih görmezden gelinerek, bugün kayıtlı olmayan sahipli hayvanların bile cezalandırılacağı vurgulandı. Hayvanseverler bu uygulamayı “yasal hakları gasp eden bir tehdit” olarak değerlendiriyor.

YETKİSİ OLMAYAN BİRİMLERE GÖREV

Genelgede, köpek sayımında belediyelerin veteriner işleri müdürlüğü dışında zabıta, temizlik işleri müdürlüğü ve muhtarların da görevlendirilmesi talimatı verildi. Oysa mevcut yasada bu birimlerin böyle bir görevi bulunmuyor. Hayvan hakları savunucuları, “Yasa tanımaz bir keyfiyetle, yetkisiz kişilere hayvan sayımı yaptırmak açıkça hukuka aykırıdır” diyerek tepki gösterdi.

SOKAK SOKAK, MAHALLE MAHALLE SAYIM

Genelgeye göre ekipler, köy ve mahallelerde tek tek dolaşarak köpekleri sayacak, vatandaşlardan bilgi toplayacak, hatta “kayıt altına aldırmadan sahiplenilmiş” köpekler için cezai işlem yapılacak. Bu uygulamanın sahada bir “köpek avı”na dönüşeceğini belirten hayvanseverler, sokaklarda korku ve baskı ortamı yaratılacağına dikkat çekti.

35 KURUM VE PARTİ ORTAK BİLDİRİ YAYINLADI

Muğla Valiliği imzasıyla belediyelere gönderilen talimat yazısına karşı hayvan hakları savunucuları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, talimatın Anayasa, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Belediye Kanunu başta olmak üzere birçok mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

STK’lar, söz konusu yazının muhtarları ve belediyeleri halkı ihbar mekanizmasına zorladığını, ceza sopasıyla korkutmaya çalıştığını ve kamu düzeni ile halk arasında derin çatışmalara yol açabileceğini belirtti.

HUKUKİ DAYANAKLAR HATIRLATILDI

Açıklamada Anayasa’nın 56. maddesinde güvence altına alınan sağlıklı çevre hakkının hayvanların yaşam hakkını da kapsadığı hatırlatıldı. 5199 sayılı kanunun hayvanların korunmasını ve refahını esas aldığı, 2025 sonuna kadar sahipli kedi ve köpeklere çip zorunluluğu getirmediği vurgulandı. Ayrıca hiçbir yasal düzenlemede hayvanların “toplama kamplarına kapatılması” öngörülmediği ifade edildi.

“HUKUKSUZ EMİR SUÇTUR”

Hayvan hakları savunucuları, mevcut bakımevlerinin yetersiz olduğunu, liyakatsiz personelin çalıştığını ve hayvanların üst üste istiflenircesine kapatılmasının açıkça suç olduğunu dile getirdi.

Açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

* “Buna asla izin vermeyeceğiz.”

* “İfşa etmekten korkmayacağız.”

* “Hukuksuz ve kanunsuz emirlere itaat etmeyeceğiz.”

KISIRLAŞTIRMA VE AŞILAMA SEFERBERLİĞİ

Ortak açıklamada, “barınak” adı altında toplama kamplarına kapatılan hayvanların derhal gönüllülerine iade edilmesi istendi. Kırsaldaki popülasyonun kontrolü için gönüllülerle işbirliği içinde kısırlaştırma ve aşılama seferberliği talep edildi. Muhtarların halkla karşı karşıya getirilemeyeceği, vatandaşların birbirini ihbar etmeye zorlanamayacağı vurgulandı.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINA ÇAĞRI

“Köpeklerimizi vermeyeceğiz!” sloganıyla yayımlanan açıklamada, Muğla Valisi ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan acilen randevu talep edildi. “Ortak akılla, bilimsel verilerle ve gönüllülerin desteğiyle çözüm üretmek mümkündür. Hukuka aykırı, hayvan düşmanı talimatlara itaat etmeyeceğiz” denildi.

GENİŞ KATILIM

Açıklamaya Muğla merkezli derneklerin yanı sıra Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer’den çok sayıda sivil toplum kuruluşu; ayrıca farklı siyasi partiler ve platformlar da imza attı. Toplamda 35 kurum ve örgüt, bildirinin altında yer aldı.