Trabzon'da şiddetli yağış heyelana yol açtı: Mahalle yolu ulaşıma kapandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Yeşilbük Mahallesi'nde sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz genelinde etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışlar, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ulaşımı aksattı. Yeşilbük Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri mahalle yolunu trafiğe kapattı.

EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Akşam saatlerinde meydana gelen heyelanın ardından bölgeye sevk edilen Ortahisar Belediyesi ekipleri, yolda temizlik ve güvenlik önlemleri başlattı. Kaya ve toprak parçalarının tahliyesi için başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR KULLANILIYOR

Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan mahalle yolunda ulaşım geçici olarak alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ekipler, yolun yeniden güvenli bir şekilde trafiğe açılması için yoğun bir çaba sarf ederken, bölgedeki toprak hareketliliğine karşı da dikkatli olunması çağrısında bulunuluyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

