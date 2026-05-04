Zonguldak'ta heyelan yüksek gerilim hattını vurdu: Yol ulaşıma kapatıldı!

Zonguldak’ta 3 gündür aralıksız süren yağışlar, heyelanı ve beraberinde tehlikeyi getirdi. Yamaçtan kopan kaya parçaları yüksek gerilim hattına zarar verince, kara yolu bir süreliğine uzun araçlara kapatıldı.

KAYA PARÇALARI TELLERE ÇARPTI

Olay, Karadeniz Ereğli-Zonguldak kara yolu üzerindeki Değirmenağzı Tünelleri çıkışında meydana geldi. Kentte üç gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle yamaçtan kopan dev taşlar, toprak ve ağaç parçaları yüksek gerilim hattının üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle elektrik telleri yola doğru sarktı.

SÜRÜCÜLER FARK ETTİ

Yoldan geçen sürücülerin tellerin sarktığını fark edip durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olası bir facianın önüne geçmek için bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

YOL 1 SAAT KAPALI KALDI

Güvenlik nedeniyle kara yolu yaklaşık 1 saat boyunca TIR ve kamyon gibi uzun araçların geçişine kapatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yola sarkan teller kaldırıldı ve yol temizlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. (AA)