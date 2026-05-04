Ağrı'da zorlu kışı geride bırakan çiftçiler, karların erimesiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını arazilere çıkardı.

Son yılların en çetin kışını ahırlarda geçiren çiftçiler, ovada karların erimesi ve otların yeşermeye başlamasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. Kuzu ve koyun sesleriyle şenlenen araziler baharın ilk canlı görüntülerini sundu.

YAYLA SEZONU KAPIDA

Çiftçilerden Adem Çakmak, bu yılın kışının önceki yıllara kıyasla her yerde daha zorlu geçtiğini söyledi. Iğdır'dan geldiklerini ve Tendürek Dağı'ndaki yaylaya doğru yola çıkacaklarını belirten Çakmak şöyle konuştu:

"Iğdır'dan geliyoruz, Tendürek Dağı'ndaki yaylaya gidiyoruz. Hava şartları iyi değil, geçen sene daha erken yaylaya çıkmıştık. Dağlarda kar var. İnşallah yayla sezonu güzel geçer."

