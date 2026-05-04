Ali Babacan cumhurbaşkanı adaylığını yalanlamadı: Gittiğim yerlerde talepleri ben de duyuyorum
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın, ismini gizli tutarak "açıklandığında tüm Türkiye'nin derin bir nefes alacağını" belirttiği cumhurbaşkanı adayı tartışmalarında yeni bir perde açıldı. Kulislerde bu ismin Ali Babacan olduğu iddiaları güçlenirken; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan adaylık sorusuna yanıt geldi.
ALİ BABACAN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI YALANLAMADI
Gazeteci Fatih Ergin'in hem Saadet hem de DEVA Partisi kaynaklarına dayandırdığı bilgiler, Ali Babacan’ın yeni kurulacak "kutsal ittifakın" ortak adayı olduğunu işaret ediyordu.
Gazeteci Şirin Payzın’ın bu konudaki sorusunu yanıtlayan Babacan, adaylık iddialarını yalanlamayarak sistemin doğasına vurgu yaptı. Babacan, "Başkanlık sisteminde her partinin genel başkanı doğal adaydır. Bunu kendimle ilgili de ifade etmiştim. DEVA Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan'dır; 3 yıldır söylüyorum, doğal olanı bu" ifadelerini kullandı.
'GİTTİĞİM YERLERDE TALEPLERİ BENDE DUYUYORUM'
Saadet lideri Arıkan’ın "Oh be dedirtecek aday" çıkışını değerlendiren Babacan, bu ifadenin bir ilke ve çerçeve ortaya koymak açısından kıymetli olduğunu ve bu bakış açısına katıldığını belirtti. Türkiye’nin hem iktidara hem de ana muhalefete mesafeli yeni bir alternatife ihtiyacı olduğunu savunan Babacan, kurdukları "Yeni Yol Grubu" ile bu zemini hazırladıklarını söyledi.
Adaylık konusunda halktan gelen bir ilgi olduğunu da dile getiren Babacan, "Nereye gitsem, ne yapsam insanlardan ara ara bu adaylık taleplerini duyuyorum" dedi.
Saadet'in "Oh dedirtecek" dediği cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Babacan, asıl hedefin bir "ittifak inşası" olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:
"Nihayetinde bizim oluşturacağımız alternatif yolda isteriz ki diğer siyasi partilerle ortak bir aday oluşsun. Kimin üzerinde mutabık kalınırsa o aday olabilir. Ama önce arzu ettiğimiz ittifakın ortak adayını belirleyelim."
Türkiye'nin en hazırlıklı partisi olduklarını iddia eden Babacan; eğitimden sağlığa, ekonomiden güvenliğe kadar her alanda yapılacakların yazılı halde hazır olduğunu hatırlatarak, iktidara talip oldukları mesajını yineledi.
Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayını 'Silivri'ye girmesin' diye açıklamıyor!
Ali Babacan'ın o açıklamaları şu şekilde:
Başkanlık sistemimde her partinin genel başkanı bu sistemde doğal aday. Bunu kendimle ilgili de ifade etmiştim. DEVA Partisinin cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan. 3 yıldır söylüyorum; doğal olanı bu.
Artık siyasi partiler ittifak kurarak seçime gidiyorlar. Dolayısıyla bir sonraki seçime giderken de ittifaklar bu işin tabiatında. Türkiye'nin iktidara mesafeli ama ana muhalefete de mesafeli yeni bit alternatife ihtiyacı var. Bir buçuk yıl önce bunu ilan etmişti. Yeni Yol Grubu'nu kurduk.
Sayın Arıkan'ın bu ifadesi bir ilke ve çerçeve ortaya koymak açısından önemli. Biz de o ilke ve çerçeveye katılıyoruz. Nihayetinde bizim oluşturacağımız alternatif yolda isteriz ki diğer siyasi partilerle ortak bir aday oluşsun.
Kimin üzerinde mutabık kalınırsa o aday olabilir. Nereye gitsem, ne yapsam, kiminle görüşsem.. İnsanlardan ara ara bu adaylık taleplerini duyuyorum. Ama bunu konuşmak için henüz erken. ittifak inşasını gerçekleştirelim. arzu ettiğimiz ittifakın bir ortak adayı olsun.
Türkiye'nin iktidar olmaya en hazır partisiyiz. Her alanda ne yapacağımızı yazılı olarak açıkladık. Eğitimde, sağlıkta ne yapacağız. Ekonomiyi nasıl düzelteceğiz? Ülkenin güvenliğini daha da sağlam nasıl sağlayacağız? Tam bir Türkiye çalışması.