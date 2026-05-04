Ali Babacan cumhurbaşkanı adaylığını yalanlamadı: Gittiğim yerlerde talepleri ben de duyuyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın, ismini gizli tutarak "açıklandığında tüm Türkiye'nin derin bir nefes alacağını" belirttiği cumhurbaşkanı adayı tartışmalarında yeni bir perde açıldı. Kulislerde bu ismin Ali Babacan olduğu iddiaları güçlenirken; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan adaylık sorusuna yanıt geldi.

ALİ BABACAN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI YALANLAMADI

Gazeteci Fatih Ergin'in hem Saadet hem de DEVA Partisi kaynaklarına dayandırdığı bilgiler, Ali Babacan’ın yeni kurulacak "kutsal ittifakın" ortak adayı olduğunu işaret ediyordu.

Gazeteci Şirin Payzın’ın bu konudaki sorusunu yanıtlayan Babacan, adaylık iddialarını yalanlamayarak sistemin doğasına vurgu yaptı. Babacan, "Başkanlık sisteminde her partinin genel başkanı doğal adaydır. Bunu kendimle ilgili de ifade etmiştim. DEVA Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan'dır; 3 yıldır söylüyorum, doğal olanı bu" ifadelerini kullandı.

'GİTTİĞİM YERLERDE TALEPLERİ BENDE DUYUYORUM'

Saadet lideri Arıkan’ın "Oh be dedirtecek aday" çıkışını değerlendiren Babacan, bu ifadenin bir ilke ve çerçeve ortaya koymak açısından kıymetli olduğunu ve bu bakış açısına katıldığını belirtti. Türkiye’nin hem iktidara hem de ana muhalefete mesafeli yeni bir alternatife ihtiyacı olduğunu savunan Babacan, kurdukları "Yeni Yol Grubu" ile bu zemini hazırladıklarını söyledi.

Adaylık konusunda halktan gelen bir ilgi olduğunu da dile getiren Babacan, "Nereye gitsem, ne yapsam insanlardan ara ara bu adaylık taleplerini duyuyorum" dedi.

Saadet'in "Oh dedirtecek" dediği cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Babacan, asıl hedefin bir "ittifak inşası" olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Nihayetinde bizim oluşturacağımız alternatif yolda isteriz ki diğer siyasi partilerle ortak bir aday oluşsun. Kimin üzerinde mutabık kalınırsa o aday olabilir. Ama önce arzu ettiğimiz ittifakın ortak adayını belirleyelim."

Türkiye'nin en hazırlıklı partisi olduklarını iddia eden Babacan; eğitimden sağlığa, ekonomiden güvenliğe kadar her alanda yapılacakların yazılı halde hazır olduğunu hatırlatarak, iktidara talip oldukları mesajını yineledi.

Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayını 'Silivri'ye girmesin' diye açıklamıyor!

Ali Babacan'ın o açıklamaları şu şekilde: