Türkiye'nin en doğusunda yılın ilk hasadı başladı: 200 ton marul tüm Doğu Anadolu'ya gidecek

Iğdır'ın Oba köyünde toprakla buluşan marullar, 2026'nın ilk hasadını müjdeledi. İl Tarım Müdürü Ahmet Tingiş, mart ayında ekilen ürünlerin olgunlaştığını belirterek 200 tonun üzerinde rekolte beklediklerini açıkladı. Kentte haziran ayında karpuz ve kavun hasadının da başlaması planlanıyor.

Iğdır'da 2026 yılının ilk hasadı marul tarlalarında gerçekleşti. Doğu Anadolu'ya pazarlanacak ürünün hasadına Vali Mustafa Fırat Taşolar da katıldı.

Iğdır'ın Oba köyünde düzenlenen hasat programında, üretici Alican Akçan'ın tarlasındaki marullar toprakla buluştu. Verimli iklimi ve coğrafi konumuyla pek çok sebze ve meyvenin yetiştiği kentte bu yılın ilk ürünü marul oldu.

200 TONUN ÜZERİNDE REKOLTE BEKLENİYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, mart ayında dikilen marulların hasat olgunluğuna eriştiğini belirterek 200 tonun üzerinde rekolte beklediklerini açıkladı. Tingiş, Iğdır'ın yalnızca kendi ihtiyacını değil, Doğu Anadolu illerinin talebini de karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Tingiş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Nasip kısmet olursa haziran ayında karpuz ve kavun hasadımıza devam edeceğiz. Yine kayısı hasadımız da bununla beraber devam edecek. Üreticilerimiz şu an çok güzel bir şekilde üretiyor, kazanıyorlar. Çıkarmış oldukları marulla Doğu Anadolu illerimizin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir altyapıya sahibiz. Üreticilerimiz üretsinler, üretmeye devam etsinler. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her daim yanlarındayız. Yanlarında da yer almaya devam edeceğiz. Bol bereketli, kazasız, belasız, afetsiz bir yıl geçirmesini temenni ediyorum."

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

