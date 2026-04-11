Başaran Aksu açlık grevine başlayacak! CHP'li Bakırlıoğlu duyurdu

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, son günlerde yaşanan gözaltı ve tutuklama süreçlerine sert ifadelerle tepki gösterdi.

Bakırlıoğlu, Ankara İl Başkanı’nın gözaltına alınmasını ve ardından Bornova Belediye Başkanı hakkında çıkan gözaltı haberlerini hatırlatarak, aynı gün içinde Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetiminde de tartışmalı değişiklikler yaşandığını dile getirdi. Ayrıca Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun tutuklanmasının da günün dikkat çeken gelişmelerinden biri olduğunu belirtti. Aksu’yu Akhisar Süleymanlı Cezaevi’nde ziyaret ettiklerini de aktardı.

Başaran Aksu tutuklandı!

“KENDİ AYAĞIYLA İFADEYE GİTTİ, TUTUKLANDI”

Bakırlıoğlu, Aksu’nun iki kez kendi isteğiyle Soma’da ifadeye gittiğini vurgulayarak süreci şu sözlerle değerlendirdi:

“KENDİ AYAĞIYLA İFADEYE GİTTİ, TUTUKLANDI”

“Bir insan düşünün; çağrılıyor, gidiyor. İfade veremiyor, tekrar gidiyor. Ama sonunda ‘kaçma şüphesi’ gerekçesiyle tutuklanıyor. Bu hukuki değil, açıkça siyasi bir karardır”

Aksu’nun tutuklanmasına gerekçe olarak Esra Işık’ın tutuklanmasına dair sosyal medya paylaşımının gösterildiğini belirten Bakırlıoğlu, Esra Işık hakkında şu sözlerin paylaşıldığını aktardı: “Bu ülkede yargı bağımsız değil, güçlünün adaleti var.”

“BU TUTUKLAMA HUKUKSUZDUR”

Bakırlıoğlu, Başaran Aksu’nun cezaevinde tutulmasını eleştirerek serbest bırakılması gerektiğini ifade etti: “Bir an önce bu tutukluluğun sonlandırılması ve Başaran Aksu’nun özgürlüğüne kavuşması gerekir.”

Ziyaret sırasında Aksu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakırlıoğlu, şu ifadeyi de paylaştı: “Bedeni cezaevinde olabilir ama aklı, yüreği hâlâ madencilerle, işçilerle birlikte”

BAŞARAN AKSU AÇLIK GREVİNE BAŞLIYOR

Bakırlıoğlu, Aksu’nun cezaevinden gönderdiği mesajı da kamuoyuna aktardı. Bağımsız Maden İş örgütlenme süreci ve Doruk Madencilik işçilerinin eylemine atıf yaparak açlık grevi kararını duyurdu: “Pazar akşamı Doruk madencileri eyleme başlıyor, pazartesi Ankara’ya yürüyecekler. Başaran Aksu da bu adaletsizliğe karşı ses yükseltmek için açlık grevine başlayacak.” Bakırlıoğlu, bu gelişmelerin ülkedeki hukuk düzenine dair ciddi soru işaretleri yarattığını söyledi.

Bakırlıoğlu, “İfade vermeye kendi ayağıyla giden bir sendikacıyı ‘kaçma şüphesi’ ile tutukluyorsanız, burada hukuk yoktur. Bu ülkede artık adalet değil, güç konuşmaktadır. Biz bu düzeni kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?